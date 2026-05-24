Почти половина российских семей страдает аллергией, выяснили ученые

Аллергия затрагивает почти половину российских семей — с ней сталкиваются 44,6% домохозяйств. При этом большинство людей предпочитают лечиться самостоятельно и редко обращаются к специалистам. К таким выводам пришли «Ингосстрах», сеть клиник «Будь Здоров» и Финансовый университет при Правительстве РФ по итогам опроса жителей 36 крупнейших городов России в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно исследованию, лично аллергией страдают 20,9% опрошенных. Еще у 14,8% аллергиками являются близкие родственники, а 8,9% одновременно относятся к группе риска вместе с членами семьи.

Самым распространенным аллергеном оказалась шерсть животных — ее назвали причиной реакций 31,2% аллергиков. На втором месте сезонная аллергия на пыльцу (22,1%), далее следуют пищевая аллергия (20,8%) и лекарственная (17,6%). Наиболее часто симптомы аллергии отмечали жители Москвы (36%), Самары (33%) и Воронежа (29%). Самые низкие показатели зафиксированы в Астрахани и Новокузнецке — по 9%.

При этом большинство пациентов предпочитают обходиться без врачей. Более трети аллергиков (35,8%) принимают препараты самостоятельно без назначения специалиста, 32,2% стараются избегать аллергенов, а 29,2% используют народные средства.

«Часть аллергиков принимают препараты самостоятельно, что не всегда является верным решением. Существуют средства экстренной помощи при аллергических реакциях, однако их постоянный прием может навредить здоровью. Кроме того, ежегодно появляются препараты нового поколения, которые эффективнее снимают симптомы и реже вызывают побочные эффекты, например сонливость», — отметил руководитель «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» Константин Летц-Орлецов.

Исследование также показало низкую осведомленность россиян об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) — методе, который воздействует не на симптомы, а на причину аллергии. О ней впервые слышат 43,5% аллергиков, еще 11,4% знакомы с методом лишь поверхностно. Проходили или проходят АСИТ только 11,8% пациентов.

«АСИТ позволяет постепенно перестроить работу иммунной системы, чтобы она перестала воспринимать аллергены как угрозу. Полный курс обычно занимает от трех до пяти лет, однако некоторые пациенты прекращают лечение раньше после первых улучшений, что повышает риск возвращения симптомов», — пояснила руководитель Центра аллергологии и иммунологии клиники «Будь Здоров» Алла Рафаелян.

