Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Почти половина российских семей страдает аллергией, выяснили ученые

Ингосстрах: с аллергией сталкиваются 44,6% российских домохозяйств
Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM

Аллергия затрагивает почти половину российских семей — с ней сталкиваются 44,6% домохозяйств. При этом большинство людей предпочитают лечиться самостоятельно и редко обращаются к специалистам. К таким выводам пришли «Ингосстрах», сеть клиник «Будь Здоров» и Финансовый университет при Правительстве РФ по итогам опроса жителей 36 крупнейших городов России в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно исследованию, лично аллергией страдают 20,9% опрошенных. Еще у 14,8% аллергиками являются близкие родственники, а 8,9% одновременно относятся к группе риска вместе с членами семьи.

Самым распространенным аллергеном оказалась шерсть животных — ее назвали причиной реакций 31,2% аллергиков. На втором месте сезонная аллергия на пыльцу (22,1%), далее следуют пищевая аллергия (20,8%) и лекарственная (17,6%). Наиболее часто симптомы аллергии отмечали жители Москвы (36%), Самары (33%) и Воронежа (29%). Самые низкие показатели зафиксированы в Астрахани и Новокузнецке — по 9%.

При этом большинство пациентов предпочитают обходиться без врачей. Более трети аллергиков (35,8%) принимают препараты самостоятельно без назначения специалиста, 32,2% стараются избегать аллергенов, а 29,2% используют народные средства.

«Часть аллергиков принимают препараты самостоятельно, что не всегда является верным решением. Существуют средства экстренной помощи при аллергических реакциях, однако их постоянный прием может навредить здоровью. Кроме того, ежегодно появляются препараты нового поколения, которые эффективнее снимают симптомы и реже вызывают побочные эффекты, например сонливость», — отметил руководитель «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» Константин Летц-Орлецов.

Исследование также показало низкую осведомленность россиян об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) — методе, который воздействует не на симптомы, а на причину аллергии. О ней впервые слышат 43,5% аллергиков, еще 11,4% знакомы с методом лишь поверхностно. Проходили или проходят АСИТ только 11,8% пациентов.

«АСИТ позволяет постепенно перестроить работу иммунной системы, чтобы она перестала воспринимать аллергены как угрозу. Полный курс обычно занимает от трех до пяти лет, однако некоторые пациенты прекращают лечение раньше после первых улучшений, что повышает риск возвращения симптомов», — пояснила руководитель Центра аллергологии и иммунологии клиники «Будь Здоров» Алла Рафаелян.

Ранее врачи отмечали, что весной часто возникает дефицит железа, приводящий к анемии.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!