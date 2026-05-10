Клюквенный сок усиливает эффективность антибиотиков, подтвердили ученые

AEM: клюквенный сок помогает подавить устойчивость бактерий к антибиотикам
Исследователи из Национального института научных исследований обнаружили, что клюквенный сок может усиливать действие антибиотиков при инфекциях мочевыводящих путей. Результаты исследования опубликованы в Applied and Environmental Microbiology (AEM).

Ученые изучали влияние клюквенного сока на уропатогенные штаммы кишечной палочки — бактерии, вызывающие большинство инфекций мочевыводящих путей. В экспериментах сок усиливал действие антибиотика фосфомицина в 72% протестированных штаммов и одновременно снижал вероятность появления мутаций, связанных с устойчивостью к лечению.

По словам руководителя исследования Эрика Дезиэля, эффект пока подтвержден только в лабораторных условиях. Исследователи еще не знают, будут ли активные вещества из клюквенного сока в достаточном количестве попадать в очаг инфекции после употребления напитка человеком.

Ранее считалось, что клюква помогает при инфекциях мочевыводящих путей благодаря высокой кислотности. Однако более поздние исследования показали, что основную роль играют содержащиеся в ягоде соединения, мешающие бактериям прикрепляться к клеткам мочевыводящих путей.

Новое исследование показало еще один возможный механизм, связанный с антибиотиком Фосфомицином. Лекарство проникает в патогенные бактерии через каналы, по которым они поглощают сахара. Как выяснили ученые, вещества из клюквенного сока заставляют бактерии активнее использовать один из таких каналов.

Авторы отмечают, что устойчивость к антибиотикам часто развивается именно из-за изменений в системах транспорта веществ внутри бактериальных клеток. Поэтому сочетание антибиотиков с природными соединениями потенциально может повысить эффективность лечения.

Инфекции мочевыводящих путей ежегодно возникают более чем у 400 миллионов человек по всему миру. По некоторым оценкам, хотя бы раз в жизни с ними сталкиваются более половины женщин. На фоне роста устойчивости бактерий к антибиотикам ученые все активнее ищут способы усилить действие существующих препаратов.

