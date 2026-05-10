Врач рассказала, как распознать сахарный диабет без анализов

Постоянная жажда, ночные походы в туалет, сухость кожи, беспричинная усталость и непроходящее ощущение сухости во рту могут указывать на повышенный уровень сахара в крови и развитие диабета еще до сдачи анализов. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат биологических наук Виктория Щербакова, медицинский директор ПРОМОМЕД.

По словам специалиста, гипергликемия — повышение уровня глюкозы в крови — развивается либо из-за нехватки инсулина, либо из-за снижения чувствительности клеток к нему, которое называют инсулинорезистентностью.

Причинами временного повышения сахара могут быть стресс, избыток быстрых углеводов, инфекции, обезвоживание и прием некоторых лекарств, например глюкокортикостероидов. Однако устойчиво повышенный сахар нередко становится признаком преддиабета или сахарного диабета второго типа.

Как отметила Щербакова, распознать проблему можно и без анализов. Наиболее характерными симптомами считаются постоянная жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, особенно по ночам, хроническая усталость и сонливость. Также насторожить должны зуд кожи, медленное заживление ран, частые воспаления кожи и резкое снижение веса без очевидной причины.

«При повышенном уровне сахара организм пытается вывести избыток глюкозы с мочой, из-за чего человек теряет больше жидкости и постоянно хочет пить. При этом клетки испытывают дефицит энергии, несмотря на высокий уровень сахара в крови, что вызывает чувство голода и слабость», – предупреждает эксперт.

Отдельно эксперт выделила патологическую жажду — полидипсию. В отличие от обычной жажды после жары или физической нагрузки, она не проходит даже после большого количества выпитой воды. Тревожными признаками считаются потребление более трех-пяти литров жидкости в сутки, постоянная сухость слизистых и частое мочеиспускание.

Для диагностики Щербакова рекомендовала проверять уровень глюкозы натощак, гликированный гемоглобин и проходить глюкозо-толерантный тест. При уровне сахара выше 13 ммоль/л врач посоветовала срочно обращаться за медицинской помощью из-за риска опасного осложнения — кетоацидоза. При этом состоянии в организме происходит накопление токсичных веществ — кетоновых тел.

