Ученые предупредили об опасных последствиях падений после 40 лет для мозга

Ученые из Чанчуньского университета китайской медицины выяснили, что у людей старше 40 лет с историей падений риск развития деменции может быть значительно выше. Работа опубликована в журнале The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine (JPLCM).

Авторы проанализировали данные почти 3 млн человек. Оказалось, что даже одно падение после 40 лет связано с повышением риска деменции на 20% по сравнению с людьми, которые никогда не падали. У участников с повторяющимися падениями риск возрастал уже на 74%.

Для анализа ученые изучили более 35 тысяч научных публикаций, из которых отобрали семь исследований, соответствующих критериям качества. Во всех работах участвовали люди старше 40 лет без деменции на момент начала наблюдений.

В четырех исследованиях почти половина участников имела историю падений. Среди них деменция позже развилась у 11,6% человек. В группе без падений диагноз поставили 7,7% участников.

Авторы предлагают несколько возможных объяснений обнаруженной связи. Одно из них связано с травмами головы: известно, что они могут повышать риск нейродегенеративных заболеваний.

Другая гипотеза предполагает, что процессы разрушения нервной системы начинаются задолго до постановки диагноза и одновременно ухудшают координацию движений, повышая вероятность падений.

Третье объяснение связано с психологическими последствиями травм. После падений многие пожилые люди начинают бояться повторных инцидентов, меньше двигаются и реже общаются с окружающими. Снижение физической и социальной активности, в свою очередь, может ускорять когнитивное ухудшение.

«Повторяющиеся падения могут служить потенциальным клиническим маркером для выявления людей с повышенным риском деменции», — пишут авторы исследования.

Ученые считают, что людям среднего и пожилого возраста с частыми падениями стоит уделять больше внимания когнитивному здоровью и при необходимости проходить раннее обследование.

