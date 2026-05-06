Ветеринар рассказала, нравится ли кошкам шлепанье

Во время шлепанья по ягодицам кошка может замереть — такое поведение может говорить не о любви к этому типу прикосновений, а о стрессовой реакции. Об этом изданию Bild рассказала ветеринар Саския Шнайдер, специализирующаяся на здоровье кошек.

По словам эксперта, миф о любви кошек к «шлепкам» популярен среди владельцев — в интернете можно найти множество соответствующих видеороликов.

«Многие животные в клипах выглядят совсем не расслабленными. Их уши обращены назад, тело жесткое, глаза кажутся большими и напряженными. Некоторые вздрагивают, мяукают или отворачиваются», — отмечает Шнайдер.

При этом ветеринар предупреждает, что даже внешне спокойная кошка в этот момент может испытывать стресс.

«Некоторые животные остаются неподвижными — состояние, которое легко спутать со спокойствием. На самом деле, за этим часто стоит скрытый испуг и дискомфорт. Многие считают, что их кошке понравится такое обращение. В противном случае она тоже могла бы уйти. Однако не каждая кошка реагирует бегством или нападением», — отмечает специалист.

Ветеринар также пояснила, что не все кошки пугаются шлепков — в редких случаях это может приносить животным удовольствие.

«Чтобы оценить реакцию кошки, нужно провести простой тест: начните медленно, касаясь кошки за ягодицу и слегка постукивая по ней плоской рукой. Затем ненадолго остановитесь. Если кошка активно возвращается и требует большего, это хороший знак. Если она отворачивается или выглядит напряженной, следует немедленно остановиться», — заключила Шнайдер.

