Назван вид мяса, способный замедлить развитие болезни Паркинсона

Ученый Одзаки: мясо китов может замедлять развитие болезни Паркинсона
Вещество баленин, содержащееся в мясе китов, может замедлять прогрессирование симптомов болезни Паркинсона. Об этом РИА Новости рассказал доцент Университета Иватэ Таку Одзаки.

В эксперименте на мышах ученые изучили влияние баленина — природного дипептида, который в высоких концентрациях встречается, в частности, в мясе китов. Животным вводили это вещество, после чего оценивали их поведение и состояние мозга. Результаты показали, что баленин помогает сохранять дофаминовые нейроны — клетки, которые разрушаются при болезни Паркинсона, — и снижает выраженность двигательных нарушений.

По словам Одзаки, вещество не способно полностью остановить развитие заболевания, однако может замедлять его на ранних стадиях и рассматриваться как основа потенциального профилактического подхода.

Дополнительный анализ показал, что механизм действия может быть связан с поддержанием функции митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. Нарушения их работы считаются одним из факторов развития нейродегенеративных заболеваний.

Исследователь также отметил, что баленин при приеме внутрь остается относительно стабильным и может обнаруживаться в крови. Это позволяет предположить, что его можно получать с пищей. Однако пока неясно, достигает ли вещество мозга в достаточной концентрации, чтобы оказывать терапевтический эффект.

