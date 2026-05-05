Найдено природное средство для улучшения обмена веществ

Экстракт красного женьшеня стимулирует энергетический обмен клеток, улучшает состав кишечной микрофлоры и иммунные реакции. К таким выводам пришли исследователи из Национального университета Кенсан (Южная Корея). Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте здоровым крысам в течение пяти недель давали экстракт в разных дозировках. Анализ показал, что у животных снизился уровень триглицеридов в крови, уменьшилась жировая масса и улучшились показатели, связанные с функцией печени. При этом общая масса тела и объем потребляемой пищи существенно не изменились.

Дополнительные исследования выявили изменения в метаболических процессах: в частности, повысилось соотношение НАД+/НАДН в печени — показатель, связанный с энергетическим обменом клеток. Это указывает на возможное улучшение метаболической активности организма.

Отдельное внимание ученые уделили кишечной микробиоте. Экстракт красного женьшеня снизил численность потенциально вредных бактерий и увеличил долю полезных микроорганизмов, включая представителей семейства Lachnospiraceae, которые участвуют в выработке веществ, поддерживающих здоровье кишечника.

Кроме того, исследование показало усиление иммунного ответа. В частности, наблюдалось увеличение выработки интерлейкина-12 — молекулы, играющей важную роль в защите организма от инфекций и регуляции иммунных реакций.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты демонстрируют комплексное влияние экстракта красного женьшеня на организм — от обмена веществ до иммунной системы. Однако пока речь идет о доклинических данных, и для подтверждения эффектов у людей необходимы дополнительные исследования.

