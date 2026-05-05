Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

В России создали программу для удешевления производства метанола из газа на месторождениях

ПНИПУ: создана программа для проектирования малотоннажных установок синтеза метанола
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Ученые Пермского Политеха разработали отечественную программу, позволяющую рассчитывать и оптимизировать малотоннажные реакторы для переработки природного газа в метанол прямо на месте добычи. Решение может снизить себестоимость химической продукции и сделать рентабельной разработку небольших и удаленных месторождений.Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Сегодня природный газ используют не только как топливо, но и как сырье для химической промышленности — из него получают метанол, аммиак и другие продукты, применяемые в производстве пластмасс, удобрений и синтетического топлива. Обычно газ транспортируют на крупные заводы, однако такой подход оправдан только при больших объемах добычи. Небольшие месторождения часто остаются невостребованными из-за высоких затрат на инфраструктуру.

Одним из решений считается переработка газа непосредственно на месте с помощью компактных установок. Однако при уменьшении размеров промышленных реакторов резко меняются условия теплообмена и движения газа. Это приводит к неравномерному распределению температуры, локальным перегревам и снижению выхода продукта. В результате себестоимость метанола может вырастать в несколько раз.

Для проектирования таких установок обычно применяют зарубежные программные комплексы, однако они требуют значительных вычислительных ресурсов и плохо подходят для быстрых расчетов. Как отмечают разработчики, специализированных отечественных решений для малотоннажных реакторов до сих пор не было.

Новая программа учитывает движение газовой смеси, процессы нагрева и охлаждения, а также химические реакции, приводящие к образованию метанола. Инженер может задать геометрию реактора, температуру, давление, скорость подачи и состав сырья, после чего получить детальный расчет параметров по всей длине установки.

По словам Александра Кондрашова, кандидата технических наук, доцента кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ, инструмент позволяет на этапе проектирования перебрать десятки вариантов конструкции и выбрать оптимальный — с максимальным выходом продукта и минимальными рисками перегрева. Это дает возможность отказаться от дорогостоящих натурных экспериментов.

«Корректность работы программы подтвердили сравнением с коммерческими аналогами: результаты расчетов совпали. При этом новая разработка ориентирована именно на задачи малотоннажных установок, что делает ее более удобной для инженеров», — отметил Вадим Котов, заместитель директора Центра трансфера технологий по работе с индустриальными партнерами ПНИПУ.

Авторы считают, что программу можно адаптировать и для других процессов переработки газа — например, получения аммиака или синтетических топлив. Это открывает перспективы для вовлечения в промышленный оборот ресурсов небольших месторождений и развития распределенной химической промышленности.

Ранее в России создали систему защиты от сбоя подачи медицинских газов в больницах.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!