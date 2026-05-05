Сибирский ячмень оказался богатым источником веществ для снижения холестерина и сахара

Красноярские ученые доказали, что сибирские сорта ячменя могут служить ценным сырьем для получения бета-глюканов — растворимых пищевых волокон, способных снижать уровень холестерина, глюкозы и артериального давления. Кроме того, исследователи выяснили, что содержание этих соединений в зерне в первую очередь определяется генетикой растения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе КНЦ СО РАН.

В последние годы интерес к ячменю вырос из-за высокого содержания бета-глюканов — водорастворимых полисахаридов, улучшающих липидный профиль крови и снижающих риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Эти вещества также обладают антиоксидантной активностью, помогая нейтрализовать свободные радикалы и уменьшать окислительный стресс. Помимо медицины, бета-глюканы востребованы в пищевой и косметической промышленности благодаря способности загущать и удерживать воду.

Специалисты Красноярского научного центра СО РАН исследовали зерно 12 сортов ячменя сибирской селекции из Восточной Сибири, определив содержание бета-глюканов и их антиоксидантные свойства. Оказалось, что ключевым фактором накопления этих веществ является генотип сорта — на него приходится около 78% влияния по сравнению с другими условиями.

Наибольшее содержание бета-глюканов обнаружено у сортов Ача, Оленек и Оплот. По словам Сергей Герасимов, это открывает широкие возможности для селекции: можно целенаправленно выводить новые сорта с повышенным содержанием полезного полисахарида и более высокой урожайностью.

Ученые также подтвердили, что выделенные из этих сортов бета-глюканы обладают высокой антиоксидантной активностью. Как отметил Юрий Маляр, разработанная методика получения высокоочищенного вещества может стать основой для новых технологий переработки зерна и создания продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Авторы подчеркивают, что такие разработки особенно важны для аграрных регионов, поскольку позволяют одновременно развивать сельское хозяйство и создавать сырьевую базу для пищевой и фармацевтической промышленности.

