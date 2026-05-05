У малой планеты за орбитой Нептуна неожиданно нашли атмосферу

Baquez Photograph/Shutterstock/FOTODOM

Малая планета, известная как (612533) 2002 XV93, обладает тонкой и хрупкой атмосферой, которая могла образоваться в результате вулканических извержений или столкновения с кометой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ведущего исследователя Ко Аримацу из Национальной астрономической обсерватории Японии.

По его словам, этот мини-Плутон с диаметром всего около 500 километров, который находится в поясе Койпера за орбитой Нептуна, считается самым маленьким объектом Солнечной системы с четко обнаруженной глобальной атмосферой, удерживаемой гравитацией.

«Это меняет наше представление о малых мирах в Солнечной системе, не только за пределами Нептуна», — подчеркнул Аримацу.

Как уточнил исследователь, данное открытие бросает вызов общепринятому мнению о том, что атмосфера присутствует только у больших планет, карликовых планет и некоторых крупных спутников.

По мнению ученых, у этого космического ледяного шара она в 5–10 миллионов раз тоньше, чем у Земли. Наиболее вероятными атмосферными веществами являются метан, азот или угарный газ.

Ранее астрономы впервые в деталях увидели «пробуждение» черной дыры.

 
