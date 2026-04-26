Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые нашли способ побороть врожденную глухоту

MEE: новая генная терапия улучшила слух 90% пациентов с врожденной глухотой
Shutterstock

Генная терапия с доставкой исправленного гена OTOF во внутреннее ухо позволила восстановить слух у большинства пациентов с врожденной глухотой. О результатах исследования сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Массачусетской офтальмологической и отоларингологической больницы (Mass Eye and Ear, MEE) .

В исследовании приняли участие 42 пациента из Китая в возрасте от нескольких месяцев до 32 лет. Всем добровольцам вводили от одной до трех доз экспериментального препарата, после чего их состояние отслеживали на протяжении двух с половиной лет.

Метод основан на использовании аденоассоциированных вирусов AAV9, которые служат «транспортом» для доставки исправленной версии гена OTOF в клетки внутреннего уха. Этот ген играет ключевую роль в передаче звуковых сигналов в мозг, а его мутации являются одной из причин врожденной глухоты.

Первые признаки улучшения слуха у участников начали проявляться уже через несколько недель после терапии. В целом положительный эффект был зафиксирован у 90% пациентов. Среди взрослых добровольцев эффективность оказалась ниже, однако устойчивое улучшение наблюдалось примерно в 66% случаев и сохранялось на протяжении всего периода наблюдения.

Авторы работы отмечают, что серьезных побочных эффектов в ходе испытаний выявлено не было. Это, по их мнению, свидетельствует не только об эффективности метода, но и о его потенциальной безопасности.

Исследователи считают, что полученные результаты открывают перспективы для более широкого применения генной терапии при лечении врожденных нарушений слуха и могут стать основой для внедрения подобных технологий в клиническую практику.

Ранее россиян предупредили, что весенняя аллергия незаметно лишает слуха.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!