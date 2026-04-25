Астрономы рассказали сразу о двух «цветных» полнолуниях в мае

В мае полнолуния будут наблюдаться дважды — в первый и последний дни месяца, 1 и 31 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Астрономы пояснили, что второе полнолуние в течение одного месяца принято называть «голубой Луной». При этом, как они отметили, это название не связано с цветом спутника Земли. По их словам, термин происходит от английского выражения once in a blue moon, которое обозначает крайне редкое событие, практически невозможное. В русском языке, как уточнили специалисты, ему соответствует выражение «после дождичка в четверг».

В ведомстве объяснили, что появление второго полнолуния связано с тем, что промежуток между ними составляет около 29,53 дня — немного меньше средней продолжительности календарного месяца. Из-за этого периодически возникает «дополнительное» полнолуние.

Май 2026 года станет особенным для наблюдателей за Луной: первое, так называемое «цветочное» полнолуние, наступит 1 мая в 20:23 мск (17:23 GMT), а второе — 31 мая в 11:45 мск (08:45 GMT) и получит название «голубая Луна».

С астрологической точки зрения первое полнолуние пройдет в знаке Скорпиона, а второе — в знаке Стрельца. При этом астрономически 1 мая Луна будет находиться в созвездии Весов, а 31 мая — на границе Скорпиона и Змееносца.

Оба полнолуния окажутся микролуниями: спутник Земли будет находиться в апогее — самой удаленной точке орбиты, из-за чего его диск будет выглядеть примерно на 5–5,5% меньше и на 10–10,5% тусклее обычного. Полнолуние 31 мая станет самым маленьким микролунием 2026 года.

