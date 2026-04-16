Ученые опровергли миф о связи парацетамола с аутизмом

Прием парацетамола во время беременности не связан с повышенным риском развития аутизма у детей. К такому выводу пришли Датские ученые, в результате анализа данных более 1,5 миллиона детей. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

В исследование были включены данные детей, родившихся в Дании в период с 1997 по 2022 год. Анализ показал: аутизм диагностировали у 1,8% детей, чьи матери принимали парацетамол во время беременности, и у 3% — среди тех, чьи матери не использовали этот препарат. Таким образом, ученые не обнаружили признаков причинно-следственной связи.

Результаты согласуются с более ранними работами, в том числе исследованиями с участием братьев и сестер, которые также не выявили влияния парацетамола на риск аутизма. Специалисты отмечают, что развитие расстройства связано с комплексом факторов — генетических и средовых.

Несмотря на это, тема ранее вызвала общественную дискуссию. В частности, Дональд Трамп призывал беременных женщин избегать приема препарата без представления убедительных научных доказательств. После этого Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) инициировало пересмотр информации о безопасности.

Производитель препарата, компания Kenvue, а также медицинские организации, включая Американский колледж акушеров и гинекологов, выступили против подобных заявлений. Они подчеркнули, что парацетамол остается одним из немногих безопасных средств для снижения боли и температуры у беременных.

Эксперты также напоминают, что альтернативные препараты, например ибупрофен, напротив, могут повышать риск осложнений во время беременности и обычно не рекомендуются.

