Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Ученые опровергли миф о связи парацетамола с аутизмом

JAMA: доказательств связи парацетамола с аутизмом у детей нет
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Прием парацетамола во время беременности не связан с повышенным риском развития аутизма у детей. К такому выводу пришли Датские ученые, в результате анализа данных более 1,5 миллиона детей. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

В исследование были включены данные детей, родившихся в Дании в период с 1997 по 2022 год. Анализ показал: аутизм диагностировали у 1,8% детей, чьи матери принимали парацетамол во время беременности, и у 3% — среди тех, чьи матери не использовали этот препарат. Таким образом, ученые не обнаружили признаков причинно-следственной связи.

Результаты согласуются с более ранними работами, в том числе исследованиями с участием братьев и сестер, которые также не выявили влияния парацетамола на риск аутизма. Специалисты отмечают, что развитие расстройства связано с комплексом факторов — генетических и средовых.

Несмотря на это, тема ранее вызвала общественную дискуссию. В частности, Дональд Трамп призывал беременных женщин избегать приема препарата без представления убедительных научных доказательств. После этого Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) инициировало пересмотр информации о безопасности.

Производитель препарата, компания Kenvue, а также медицинские организации, включая Американский колледж акушеров и гинекологов, выступили против подобных заявлений. Они подчеркнули, что парацетамол остается одним из немногих безопасных средств для снижения боли и температуры у беременных.

Эксперты также напоминают, что альтернативные препараты, например ибупрофен, напротив, могут повышать риск осложнений во время беременности и обычно не рекомендуются.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!