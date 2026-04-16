Создан препарат, нацеленный на главную причину рака поджелудочной

Ученые разработали таргетную терапию, которая блокирует мутацию гена KRAS — ключевую для развития рака поджелудочной железы и встречающуюся примерно у 90% пациентов. Препарат показал почти двукратное увеличение выживаемости по сравнению со стандартной химиотерапией. Результаты исследования опубликованы в журнале Revolution Medicines (RevMed).

Речь идет об ингибиторе KRAS дараксонрасибе. В клиническом тестировании препарата средняя продолжительность жизни пациентов увеличилась с 6,7 до 13,2 месяца. При этом терапия применялась во второй линии лечения — на стадии, когда возможности стандартной терапии уже ограничены.

«Мутации KRAS долгое время считались трудной мишенью для лекарств. Новые препараты позволяют воздействовать непосредственно на мутантный белок, практически не затрагивая здоровые клетки», — отметил онколог Луциан Вырвич из Национального института онкологии в Варшаве.

В отличие от традиционной химиотерапии, таргетный подход действует более избирательно, что снижает побочные эффекты и улучшает переносимость лечения. Дополнительным преимуществом является возможность приема препарата в виде таблеток.

Исследователи подчеркивают, что это лишь первый этап разработки. В дальнейшем подобные препараты могут применяться на более ранних стадиях заболевания, что потенциально позволит еще больше повысить эффективность лечения.

Ранее ученые выяснили, как предрак поджелудочной перерождается в рак.

 
