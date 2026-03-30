Загадочной культуре Древнего Китая удалось выковать оружие из «упавшей звезды»

Археологи обнаружили в Китае необычный артефакт эпохи бронзы — предмет, напоминающий топор, сделанный почти полностью из железа, которое, вероятно, имеет метеоритное происхождение. Находка может изменить представления о развитии металлургии в древности. Работа опубликована в журнале Archaeological Research in Asia (ARA).

Артефакт был найден на территории Саньсиндуй — одного из самых загадочных археологических комплексов Китая, существовавшего примерно с 2800 по 600 годы до н. э. Пик его развития пришелся на эпоху династии Шан.

Предмет длиной около 20 см обнаружили в жертвенной яме среди тысяч ритуальных объектов — бронзовых масок, фигур, нефритовых изделий и слоновой кости. Такие ямы, по мнению ученых, использовались для обрядов, связанных с подношениями, о чем свидетельствуют следы огня и угля.

Особенность находки — ее состав. Анализ показал, что объект более чем на 90% состоит из железа с примесью никеля (около 7,4%). Такой химический состав характерен для метеоритов и практически недостижим с помощью технологий обработки металла того времени.

В эпоху бронзы железо еще не использовалось широко: массовое выплавление этого металла в Китае началось лишь около 800 года до н. э. До этого редкие изделия из железа изготавливали из метеоритов, считавшихся ценным и необычным материалом.

«Это самый ранний артефакт из метеоритного железа, найденный на юго-западе Китая, который заполняет важный пробел в истории металлургии региона», — отметила команда под руководством археолога Ли Хайчао.

Интересно, что в отличие от других регионов Китая, где метеоритное железо часто сочетали с бронзой, в Саньсиндуе предмет изготовлен практически полностью из железа. Это указывает на особые технологические и, возможно, культурные традиции.

Находка в ритуальной яме также намекает, что материал мог иметь сакральное значение. Возможно, железо «с небес» воспринималось как особый дар и использовалось в религиозных практиках.

Ученые отмечают, что из-за плохой сохранности артефакта его дальнейшее изучение затруднено. Тем не менее открытие уже дает новое понимание того, как древние цивилизации использовали редкие материалы задолго до появления развитой металлургии.

