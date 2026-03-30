Загадочной культуре Древнего Китая удалось выковать оружие из «упавшей звезды»

Археологи обнаружили в Китае необычный артефакт эпохи бронзы — предмет, напоминающий топор, сделанный почти полностью из железа, которое, вероятно, имеет метеоритное происхождение. Находка может изменить представления о развитии металлургии в древности. Работа опубликована в журнале Archaeological Research in Asia (ARA).

Артефакт был найден на территории Саньсиндуй — одного из самых загадочных археологических комплексов Китая, существовавшего примерно с 2800 по 600 годы до н. э. Пик его развития пришелся на эпоху династии Шан.

Предмет длиной около 20 см обнаружили в жертвенной яме среди тысяч ритуальных объектов — бронзовых масок, фигур, нефритовых изделий и слоновой кости. Такие ямы, по мнению ученых, использовались для обрядов, связанных с подношениями, о чем свидетельствуют следы огня и угля.

Особенность находки — ее состав. Анализ показал, что объект более чем на 90% состоит из железа с примесью никеля (около 7,4%). Такой химический состав характерен для метеоритов и практически недостижим с помощью технологий обработки металла того времени.

В эпоху бронзы железо еще не использовалось широко: массовое выплавление этого металла в Китае началось лишь около 800 года до н. э. До этого редкие изделия из железа изготавливали из метеоритов, считавшихся ценным и необычным материалом.

«Это самый ранний артефакт из метеоритного железа, найденный на юго-западе Китая, который заполняет важный пробел в истории металлургии региона», — отметила команда под руководством археолога Ли Хайчао.

Интересно, что в отличие от других регионов Китая, где метеоритное железо часто сочетали с бронзой, в Саньсиндуе предмет изготовлен практически полностью из железа. Это указывает на особые технологические и, возможно, культурные традиции.

Находка в ритуальной яме также намекает, что материал мог иметь сакральное значение. Возможно, железо «с небес» воспринималось как особый дар и использовалось в религиозных практиках.

Ученые отмечают, что из-за плохой сохранности артефакта его дальнейшее изучение затруднено. Тем не менее открытие уже дает новое понимание того, как древние цивилизации использовали редкие материалы задолго до появления развитой металлургии.

Ранее ученые выяснили, как неандертальцы пережили ледниковый период.

 
Теперь вы знаете
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
