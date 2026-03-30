Назван простой и эффективный способ снизить чувство одиночества

Сокращение времени в социальных сетях до одного часа в день помогает снизить чувство одиночества у молодых людей с тревогой и депрессией. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

В исследовании участвовали 219 студентов в возрасте от 17 до 25 лет, которые уже испытывали симптомы тревоги или депрессии и проводили в соцсетях не менее двух часов в день. Участников разделили на две группы: одна должна была ограничить использование соцсетей до часа, другая — продолжать пользоваться ими как обычно.

Через три недели ученые зафиксировали заметное снижение уровня одиночества у участников, сокративших экранное время. В контрольной группе изменений почти не произошло.

«Хотя социальные сети создавались для укрепления связей, высокий уровень их использования часто связан с ростом одиночества», — отметил один из авторов исследования Гэри Голдфилд из Университета Оттавы.

Одним из возможных объяснений ученые называют эффект «вытеснения»: время, проведенное в соцсетях, заменяет живое общение. Когда участники сократили использование приложений, у них появилось больше возможностей для реальных контактов — с друзьями и семьей.

Дополнительную роль играет и механизм социальных сравнений. Пользователи видят в ленте «отредактированные» версии жизни других людей, что может усиливать чувство неудовлетворенности. Однако в данном исследовании даже те, кто часто сравнивал себя с другими, получили такой же эффект от ограничения соцсетей, как и остальные.

Важно, что речь идет не о полном отказе, а о умеренном снижении времени. При этом ученые подчеркивают: эффект оказался умеренным и не заменяет полноценное лечение тревожных и депрессивных расстройств, но может стать его частью.

