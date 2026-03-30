Назван простой и эффективный способ снизить чувство одиночества

JAD: ограничение соцсетей до часа в день снижает одиночество
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Сокращение времени в социальных сетях до одного часа в день помогает снизить чувство одиночества у молодых людей с тревогой и депрессией. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

В исследовании участвовали 219 студентов в возрасте от 17 до 25 лет, которые уже испытывали симптомы тревоги или депрессии и проводили в соцсетях не менее двух часов в день. Участников разделили на две группы: одна должна была ограничить использование соцсетей до часа, другая — продолжать пользоваться ими как обычно.

Через три недели ученые зафиксировали заметное снижение уровня одиночества у участников, сокративших экранное время. В контрольной группе изменений почти не произошло.

«Хотя социальные сети создавались для укрепления связей, высокий уровень их использования часто связан с ростом одиночества», — отметил один из авторов исследования Гэри Голдфилд из Университета Оттавы.

Одним из возможных объяснений ученые называют эффект «вытеснения»: время, проведенное в соцсетях, заменяет живое общение. Когда участники сократили использование приложений, у них появилось больше возможностей для реальных контактов — с друзьями и семьей.

Дополнительную роль играет и механизм социальных сравнений. Пользователи видят в ленте «отредактированные» версии жизни других людей, что может усиливать чувство неудовлетворенности. Однако в данном исследовании даже те, кто часто сравнивал себя с другими, получили такой же эффект от ограничения соцсетей, как и остальные.

Важно, что речь идет не о полном отказе, а о умеренном снижении времени. При этом ученые подчеркивают: эффект оказался умеренным и не заменяет полноценное лечение тревожных и депрессивных расстройств, но может стать его частью.

Ранее было названо допустимое для дошкольников количество времени, проводимого за телефоном.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
