Ученым впервые удалось сохранить матку живой вне тела женщины

MIT: ученые сохранили жизнеспособность матки вне человеческого тела на 24 часа
Испанские ученые впервые смогли поддерживать жизнеспособность человеческой матки вне организма в течение суток. Эксперимент провела команда из Фонда Карлоса Саймона (Carlos Simon Foundation for Research in Women's Health), сообщает издание MIT Technology Review.

Орган поместили в специально разработанное устройство под названием PUPE*, которое исследователи неофициально называют «Мать». Аппарат представляет собой емкость с системой трубок, имитирующих кровообращение. Система непрерывно снабжала ткани кислородом и питательными веществами, используя донорскую человеческую кровь. Благодаря этому матка оставалась жизнеспособной на протяжении 24 часов.

Перед экспериментом ученые в течение четырех лет тестировали технологию на животных. Прототип устройства проверили на органах шести овец и подтвердили, что система способна стабильно поддерживать их функционирование в течение суток.

Исследователи рассчитывают увеличить время работы установки до длительности полного менструального цикла. Это позволит изучить важные процессы репродуктивной биологии, в частности прикрепление эмбриона к слизистой оболочке матки и механизмы развития некоторых патологий.

По словам авторов проекта, технология также может иметь практическое значение для медицины. В перспективе ее планируют использовать для улучшения методов трансплантации матки и более длительного хранения донорских органов.

Следующий этап исследований пройдет в одном из госпиталей в Валенсии, где ученые продолжат эксперименты с донорскими органами. Команда надеется создать полноценную систему, позволяющую поддерживать работу репродуктивных органов вне человеческого организма.

Ранее женщинам назвали симптомы выпадения органов малого таза.

 
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!