В России успешно прошел испытание инновационный препарат для лечения панического расстройства

В Первом МГМУ имени И. М. Сеченова завершили клиническое исследование российского препарата «Авиандр» по новому показанию — паническое расстройство. Разработка группы компаний ХимРар продемонстрировала высокую эффективность и благоприятный профиль безопасности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Паническое расстройство характеризуется внезапными приступами сильной тревоги без очевидной причины. Они сопровождаются учащенным сердцебиением, одышкой, потливостью, болью в груди и другими симптомами, существенно ухудшая качество жизни.

«Паническое расстройство широко распространено — им страдает от 2 до 5% взрослого населения. Оно часто сопровождается страхом повторных приступов и агорафобией», — рассказала главный исследователь, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Марина Кинкулькина.

В исследовании, начавшемся в 2023 году, участвовали 288 пациентов. Их разделили на три группы: одна получала «Авиандр», вторая — плацебо, третья — препарат сравнения. Курс терапии длился 12 недель.

По словам Кинкулькиной, значимое улучшение состояния отмечалось уже со второй недели лечения. «Препарат обеспечил стабильное улучшение на протяжении всего курса, серьезных нежелательных явлений зафиксировано не было», — отметила она.

«Авиандр» действует сразу на несколько типов рецепторов — адренергические и серотониновые, обеспечивая противотревожный и антидепрессивный эффект. При этом, как подчеркивают разработчики, он не вызывает сонливости, синдрома отмены и зависимости.

Препарат уже зарегистрирован Минздравом России и применяется при генерализованном тревожном расстройстве и тревожных состояниях после COVID-19. Его эффективность также изучается в пострегистрационных исследованиях.

«Мы выстроили полный цикл разработки — от синтеза молекулы до вывода препарата на рынок. Завершение клинических исследований — важное подтверждение эффективности такого подхода», — отметил проректор по научно-технологическому развитию университета Вадим Тарасов.

Медицинский директор «ХимРар» Елена Якубова подчеркнула, что ключевое отличие препарата — мультитаргетный механизм действия. «Это расширяет возможности терапии по сравнению с традиционными антидепрессантами и анксиолитиками», — отметила она.

Производство препарата полностью локализовано в России, что, по словам разработчиков, обеспечивает контроль качества и технологическую независимость. В дальнейшем исследователи планируют расширить клинические испытания и вывести препарат на международные рынки.

