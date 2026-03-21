Врач назвала ошибку в питании, которая повышает риск развития деменции на 30%

Риск деменции повышается на 30%, если пятую часть всех суточных калорий человек потреблеят из фастфуда, колбас, фабричных сладостей, газированных напитков и готовых блюд. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Тарасова, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета.

По словам врача, эти продукты относятся к ультрапереработанным (УПП) — промышленно созданной пище, в состав которой входят ингредиенты, редко используемые на домашней кухне. Среди них гидрогенизированные масла, модифицированные крахмалы и изоляты белков, а также различные добавки: эмульгаторы, ароматизаторы, подсластители, загустители и консерванты.

«УПП уничтожают полезные виды кишечных бактерий, такие как Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium prausnitzii, Bifidobacterium и Bacteroides. На смену полезным приходят провоспалительные микроорганизмы. Это служит триггером для возникновения множества серьезных заболеваний», – пояснила Тарасова.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, дневная норма калорий для мужчин составляет от 2150 до 3800 ккал, а для женщин — от 1700 до 3000. Из-за высокой калорийности УПП легко могут занять объемную долю в рационе.

«Масштабное исследование показало: если УПП составляют более 20% дневной калорийности, риск развития деменции повышается почти на 30%», – предупредила врач.

Эксперт также уточнила, что потребление всего 10% калорий из ультрапереработанных продуктов в день связано с повышением риска болезни Крона (воспаления желудочно-кишечного тракта) на 19%. Дисбактериоз также влияет на выработку нейромедиаторов в мозге, что связано с риском развития депрессии.

