Привычный напиток может снижать воспаление в организме, выяснили ученые

Соединения в составе кофе способны воздействовать на клеточный рецептор NR4A1, который участвует в регуляции воспалительных процессов и реакции организма на стресс. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ранее эпидемиологические исследования неоднократно показывали, что регулярное употребление кофе связано с более низкой смертностью и меньшим риском возрастных заболеваний. Однако молекулярные механизмы этих эффектов оставались недостаточно изученными. Новая работа частично объясняет, как компоненты напитка могут влиять на клеточные процессы.

В ходе исследования ученые изучили взаимодействие кофе и его основных химических соединений с рецептором NR4A1. Этот белок играет важную роль в регуляции активности генов, связанных со стрессовой реакцией клеток и воспалением.

Исследователи проанализировали несколько веществ, характерных для кофейных зерен. Среди них — кофейная, феруловая, хлорогеновая и пара-кумаровая кислоты, а также кахвеол и кафестол. Эксперименты показали, что эти соединения способны связываться с рецептором NR4A1 и изменять активность клеточных процессов, которые от него зависят.

При этом различные компоненты кофе действовали неодинаково. Основные полифенолы напитка демонстрировали выраженное взаимодействие с рецептором, тогда как кофеин и хинная кислота проявляли более слабую и нестабильную активность.

