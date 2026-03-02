Размер шрифта
Наука

Россияне победили на международном чемпионате по боям роботов

СПбПУ: в схватке робот «Морж» в финале победил робота из Индии
СПбПУ

В индийском городе Сурат подвели итоги международного чемпионата по боям роботов RoboWars, прошедшего в рамках крупнейшего технологического фестиваля Mindbend 2026. В соревнованиях участвовали более 80 команд из разных стран. Санкт-Петербург представила команда CML-team Опытно-конструкторского бюро Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Инженеры ОКБ ПИШ СПбПУ Дарья Куатхина и Всеволод Большаков заняли первое и третье места в категории до 1,5 кг с роботами «Морж» и «Ласка». В финале «Морж» одержал победу над соперником из Индии и стал чемпионом категории. «Ласка» также выиграла поединок у индийской команды и заняла третье место.

«Уже с первых боев стало понятно, что уровень подготовки участников заметно вырос. Мы серьезно готовились и были уверены в своих силах», — рассказала Дарья Куатхина. По ее словам, в финале эмоциональную поддержку команде обеспечили русские песни, которые включали организаторы.

Всеволод Большаков отметил, что успех стал результатом коллективной работы. «Лучшие технические решения мы обсуждали с коллегами по школе — по электронике, ходовой части. Это делает команду опытнее и сплоченнее», — подчеркнул он, поблагодарив руководство ПИШ за поддержку.

Чемпионаты по боям роботов — это прежде всего инженерные соревнования: участники самостоятельно проектируют конструкции, изготавливают детали, собирают машины и управляют ими в поединках.

Робот «Морж» оснащен активным орудием типа «рамка» диаметром 120 мм из стали 40Х. Корпус выполнен из алюминиевого сплава Д16Т, вращение орудия обеспечивается ременной передачей от бесколлекторного мотора. Защиту обеспечивает «юбка» из термопластичного полиуретана. Скорость вращения — до 18 000 оборотов в минуту.

«Ласка» имеет треугольный корпус из алюминиевых пластин и вертикальный спиннер диаметром 100 мм. Боковая защита также выполнена из термопластичного полиуретана. Робот передвигается на литых полиуретановых колесах, а скорость вращения орудия достигает 12 000 оборотов в минуту.

По словам организаторов, в этом году роботы разных весовых категорий — до 1,5, 8 и 15 кг — выступали на одном полигоне, что сделало бои особенно зрелищными. Для команды СПбПУ соревнования стали подтверждением высокого уровня инженерной подготовки и успешной работы школы «Цифровой инжиниринг».

Ранее российские ученые нашли слабое место опасных бактерий в борьбе с антибиотиками.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!