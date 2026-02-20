Ученые нашли биологические корни семи смертных грехов

В подкасте Huberman Lab нейробиолог Эндрю Хуберман обсудил с профессором психологии Техасского университета в Остине Кэтрин Пейдж Харден биологические механизмы, лежащие в основе человеческого поведения. Разговор был посвящен тому, как ДНК и раннее развитие мозга влияют на формирование таких сложных черт, как склонность к риску, моральные установки и антисоциальные проявления. Об этом сообщает портал PsyPost.

По словам Харден, поведение, которое в культуре традиционно относят к «греховному» — агрессия, зависимость, импульсивность или сексуальная распущенность — имеет общую генетическую основу. Речь не идет об «одном гене греха» или конкретном участке мозга. Эти особенности формируются под влиянием множества генов, которые регулируют развитие нервной системы еще до рождения.

Особенно важными, отмечает исследовательница, являются второй и третий триместры беременности. Именно в этот период активно формируется баланс между тормозной системой мозга, связанной с нейромедиатором ГАМК, и возбуждающей системой, где ключевую роль играет глутамат. От того, как выстраивается это соотношение, во многом зависит уровень самоконтроля и чувствительность к вознаграждению в будущем.

«Такие состояния, как расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, стоит рассматривать как нейроразвитийные особенности — в том же ряду, что и СДВГ», — объяснила Харден. По ее словам, ранние различия в «проводке» мозга могут предрасполагать человека к импульсивному поведению задолго до того, как он впервые столкнется с алкоголем или наркотиками.

В разговоре были выделены три личностных измерения, которые чаще всего лежат в основе рискованного поведения. Первое — это поиск острых ощущений, стремление к интенсивным переживаниям. Второе — сниженный самоконтроль и трудности с подавлением импульсов. Третье — антагонизм или черствость, проявляющиеся в безразличии к последствиям своих действий для других.

Отдельное внимание было уделено роли травмы и среды. Харден сравнила взаимодействие природы и воспитания с «тканым гобеленом»: родители передают детям не только гены, но и условия жизни. Это затрудняет разделение влияния наследственности и неблагоприятной среды, поскольку они часто идут рука об руку.

В ходе беседы также обсуждались полигенные баллы — инструменты, позволяющие оценить генетическую предрасположенность к определенным чертам или жизненным исходам. Однако Харден предостерегает от так называемого «генетического эссенциализма» — представления о том, что ДНК полностью определяет личность и судьбу человека.

По ее словам, информация о генетических рисках может менять самоощущение человека и даже формировать фатализм. «Важно понимать: гены влияют, но не диктуют», — подчеркнула исследовательница.

