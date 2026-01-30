Найдена природная замена антибиотикам

Ученые из Польши выяснили, что эфирные масла лекарственных растений способны по-разному подавлять рост опасных бактерий в условиях, приближенных к реальным инфекциям. Результаты исследования показывают, что такие натуральные соединения могут стать перспективным дополнением к антибиотикотерапии на фоне роста устойчивости микробов к лекарствам. Работа опубликована в журнале Frontiers in Pharmacology (FP).

Как отметила исследователь Вроцлавского медицинского университета Малвина Брожина, эфирные масла представляют собой сложные смеси десятков биологически активных молекул. Они воздействуют на бактерии сразу по нескольким направлениям, из-за чего микроорганизмам сложнее выработать устойчивость. По словам ученой, такие масла можно рассматривать как «противомикробный коктейль», способный усиливать действие антибиотиков и снижать риск резистентности.

В недавнем эксперименте ученые изучили влияние эфирных масел тимьяна и розмарина на бактерию Staphylococcus aureus, которая часто вызывает кожные и раневые инфекции, включая формы, устойчивые к лечению. Исследования проводились не в стандартной питательной среде, а в модели, имитирующей условия раны.

Оказалось, что масло тимьяна в таких условиях действует заметно эффективнее, чем в классических лабораторных тестах. В то же время масло розмарина, наоборот, теряло часть своей активности. Это, по словам авторов, указывает на важность учета реальной среды инфекции при оценке противомикробных свойств веществ.

Кроме того, разные штаммы S. aureus реагировали на масла неодинаково: одни были чувствительны, другие — практически нет. Это подтверждает, что при разработке новых антимикробных средств необходимо учитывать внутривидовые различия бактерий.

Исследователи подчеркнули, что интерес к эфирным маслам должен сопровождаться строгими научными стандартами. Для этого они предложили концепцию «ответственного использования эфирных масел» — набор методических правил, позволяющих получать воспроизводимые и сопоставимые результаты в разных лабораториях. По мнению ученых, отсутствие единых подходов сегодня тормозит внедрение таких средств в клиническую практику.

