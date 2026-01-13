Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Пестициды повышают риск парализующего заболевания, подтвердили ученые

MolNeurо: пестицид хлорпирифос повышает риск болезни Паркинсона
hedgehog94/Shutterstock/FOTODOM

Широко используемый в сельском хозяйстве инсектицид хлорпирифос может повышать риск развития болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Исследование опубликовано в журнале Molecular Neurodegeneration (MolNeuro).

Болезнь Паркинсона развивается из-за постепенной гибели нейронов, вырабатывающих дофамин. Это приводит к тремору, мышечной скованности, нарушениям равновесия и параличу на поздних стадиях. Хлорпирифос применяют с 1960-х годов; в США его бытовое использование запрещено, однако в аграрном секторе он по-прежнему используется.

Исследователи проанализировали данные проекта Parkinson's Environment and Genes, охватывающего жителей трех сельскохозяйственных районов Центральной долины Калифорнии. Они сравнили 829 пациентов с болезнью Паркинсона и 824 здоровых добровольца, сопоставив их состояние с государственными отчетами об использовании пестицидов с 1974 года. Выяснилось, что у людей с наибольшим суммарным воздействием хлорпирифоса риск болезни был более чем в 2,5 раза выше.

Чтобы проверить возможный механизм, ученые провели эксперименты на мышах: животных в возрасте 11 недель подвергали воздействию аэрозоля пестицида. После этого у них появились двигательные нарушения, а в мозге выявили потерю около 26% дофаминовых нейронов в черной субстанции — ключевой области, поражаемой при болезни Паркинсона. Одновременно накапливался патологический белок альфа-синуклеин и усиливались признаки воспаления.

Дополнительные опыты на рыбках данио-рерио показали, что хлорпирифос нарушает аутофагию — клеточную систему утилизации поврежденных белков и органелл. При ее сбое токсичные белки накапливаются и постепенно приводят к гибели нейронов.

Авторы подчеркивают, что хлорпирифос не разрушает нейроны напрямую, но выводит из строя механизмы их защиты и очистки, что может играть важную роль в развитии нейродегенерации.

Ранее был открыт новый метод борьбы с неизлечимой атрофией мышц.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607933_rnd_0",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+