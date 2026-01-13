Пестициды повышают риск парализующего заболевания, подтвердили ученые

Широко используемый в сельском хозяйстве инсектицид хлорпирифос может повышать риск развития болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Исследование опубликовано в журнале Molecular Neurodegeneration (MolNeuro).

Болезнь Паркинсона развивается из-за постепенной гибели нейронов, вырабатывающих дофамин. Это приводит к тремору, мышечной скованности, нарушениям равновесия и параличу на поздних стадиях. Хлорпирифос применяют с 1960-х годов; в США его бытовое использование запрещено, однако в аграрном секторе он по-прежнему используется.

Исследователи проанализировали данные проекта Parkinson's Environment and Genes, охватывающего жителей трех сельскохозяйственных районов Центральной долины Калифорнии. Они сравнили 829 пациентов с болезнью Паркинсона и 824 здоровых добровольца, сопоставив их состояние с государственными отчетами об использовании пестицидов с 1974 года. Выяснилось, что у людей с наибольшим суммарным воздействием хлорпирифоса риск болезни был более чем в 2,5 раза выше.

Чтобы проверить возможный механизм, ученые провели эксперименты на мышах: животных в возрасте 11 недель подвергали воздействию аэрозоля пестицида. После этого у них появились двигательные нарушения, а в мозге выявили потерю около 26% дофаминовых нейронов в черной субстанции — ключевой области, поражаемой при болезни Паркинсона. Одновременно накапливался патологический белок альфа-синуклеин и усиливались признаки воспаления.

Дополнительные опыты на рыбках данио-рерио показали, что хлорпирифос нарушает аутофагию — клеточную систему утилизации поврежденных белков и органелл. При ее сбое токсичные белки накапливаются и постепенно приводят к гибели нейронов.

Авторы подчеркивают, что хлорпирифос не разрушает нейроны напрямую, но выводит из строя механизмы их защиты и очистки, что может играть важную роль в развитии нейродегенерации.

Ранее был открыт новый метод борьбы с неизлечимой атрофией мышц.