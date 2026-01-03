Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Россиянам рассказали, как можно разнообразить секс в новогодние каникулы

Сексолог Кан: введение новогодних интимных традиций помогает разнообразить секс
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Многие ждут от новогодних каникул и секса в это время чего-то особенного. Чтобы ожидания сбылись, нужно ввести в практику новогодние интимные традиции, отметил в беседе с «Газетой.Ru» врач-сексолог, психотерапевт, психиатр клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Игорь Кан.

«Чтобы праздник прошел замечательно и надолго запомнился, можно придумать свои интимные традиции, например, открывать по одному эротическому подарку (красивое белье, массажное масло, игрушку) каждую ночь с 31 декабря по 7 января. Или написать на бумажках интимные фантазии (желания) на будущий год («попробовать ролевую игру», «сходить в баню вдвоем», «устроить свидание в отеле»). Доставать и воплощать в течение праздников. Если есть возможность, забронировать отель даже в своем городе. Смена обстановки творит чудеса! Устроить «Вечер чувств» с интимным массажем, кормлением друг друга с закрытыми глазами, музыкой и ароматами», — объяснил специалист.

Тем не менее такие нововведения нужно вводить постепенно. Кроме того, важно говорить о желаниях заранее, обсуждать границы и договориться, что всегда можно остановиться и вернуться к привычному.

«Главное, не стоит корить себя. Интимная жизнь – часть жизни вообще, а в праздники она может быть очень разной. Главное – оставаться в контакте, говорить о своих чувствах и не требовать от себя, партнера, окружающих и ситуации невозможного. Не нужно использовать магию Нового Года для давления («мы обязаны страстно провести эти дни!») и манипуляций. Стоит перезагрузиться, настроиться друг на друга и создать теплое, доверительное пространство для любви в самом широком смысле», – заключил специалист.

Ранее россиян предупредили об опасных способах борьбы с алкогольным отравлением.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534715_rnd_2",
    "video_id": "record::26a716d8-2424-4464-934d-64da93aeb82d"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+