Россиян предупредили, в каком случае секс в праздники может испортить отношения

Психолог Вершинкина: завышенные ожидания от новогоднего секса портят отношения
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Многие ждут от новогодних каникул и секса в это время чего-то особенного, а сталкиваются с обыденностью. В итоге завышенные ожидания от партнера и новогодних праздников могут привести к разочарованию и проблемам в отношениях, рассказала «Газете.Ru» психолог Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Елена Вершинкина.

«Почему же возникает идея, что новогодний секс должен быть особенным? Потому что Новый год в России — символ «правильной жизни»: в эти дни принято демонстрировать, что с домом, столом, настроением и отношениями все в порядке. Соцсети и массовая культура поднимают планку образом идеальной ночи — красивой, страстной, безупречной. Добавьте установку «как встретишь — так и проведешь», и интимность превращается в показатель «у нас все хорошо» и почти в тест на отношения. Парадокс в том, что чем сильнее ощущение «мы должны», тем меньше спонтанности и выше риск разочарования», — рассказала Вершинкина.
Реальность часто прозаичнее: подготовка, усталость, переедание, шум, эмоциональное перенапряжение. Тело в такую ночь нередко выбирает сон и восстановление.

«Если это воспринимать как провал («со мной что-то не так», «ты меня не хочешь»), запускается цепочка: разочарование — обида — дистанция — снижение желания. Еще один риск — перформативный секс, когда внимание уходит из ощущений в оценку «как я выгляжу» и «получается ли правильно». Праздники могут стать ресурсом, если снять с близости статус экзамена. Полезно заранее обсудить формат, который комфортен обоим: вечер, ночь после праздника или утро 1 января — все желания нужно принимать во внимание. Можно придумать простой ритуал (душ вдвоем, обмен эротическими пожеланиями на год, короткая игра-вопросник «что тебе приятно/чего хочется больше») и оставить пространство для гибкости: если кто-то вымотан или болен, перенос — это забота, а не провал», — отметила специалист.

