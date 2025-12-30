Ученый развеял главный миф о марафонском беге

Регулярный марафонский бег не приводит к долгосрочному повреждению сердца у большинства любителей даже за 10 лет тренировок, но может выявить скрытые патологи. Об этом изданию The Conversation рассказал Дэвид С. Гейз, старший преподаватель кафедры химической патологии Вестминстерского университета.

Ученый сослался на результаты крупного исследования, опубликованного в журнале Jama Cardiology. В работе участвовали 152 бегуна-любителя. Ученые оценивали работу сердца до и после забегов, а затем отслеживали изменения на протяжении следующего десятилетия.

«Анализ показал, что сразу после марафона у участников временно снижалась насосная функция правого желудочка — отдела сердца, перекачивающего кровь в легкие. Однако в течение нескольких дней эти изменения полностью исчезали», — отмечает Гейз.

За весь период наблюдения у бегунов не выявили признаков стойкого нарушения структуры или функции сердца. Это важно, поскольку ранее высказывались опасения, что длительные нагрузки на выносливость могут быть вредны для сердечной мышцы.

«Поводом для таких опасений часто становилось повышение уровня тропонина в крови после марафонов. Этот белок обычно используют для диагностики инфаркта. Однако, как показывают данные, у здоровых бегунов рост тропонина отражает кратковременную нагрузку на клетки сердца, а не их повреждение. Сканирование сердца при этом не выявляет признаков инфаркта или закупорки сосудов», — дополняет ученый.

Исследования показали, что наиболее уязвимой во время длительного бега оказывается правая часть сердца. Из-за повышенного давления в легочных сосудах она временно увеличивается и работает менее эффективно, но затем возвращается к норме.

«При этом ученые подчеркивают, что марафоны могут выявлять скрытые сердечно-сосудистые заболевания. Боль в груди, одышка или потеря сознания во время нагрузки требуют медицинской оценки, даже у хорошо тренированных людей. В таких случаях повышение тропонина может указывать уже не на адаптацию, а на серьезную патологию», — предупредил эксперт.

Однако специалист отметил: в целом случаи внезапной смерти во время марафонов крайне редки и чаще связаны с ранее не диагностированными заболеваниями сердца, а не с самим бегом.

