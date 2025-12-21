На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, как клетки рака простаты находят «укрытие» в костях

MCR: белок TRIM28 помогает клеткам рака простаты скрываться в костной ткани
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Раковые клетки предстательной железы способны «прятаться» в костной ткани, перестраивая свой метаболизм так, чтобы выживать в неблагоприятной среде. К такому выводу пришли ученые из Университета Кентукки. Их работа опубликована в журнале Molecular Cancer Research (MCR).

Метастазы в кости — одно из самых тяжелых осложнений рака простаты. Современные методы лечения в основном снимают боль и другие симптомы, но редко влияют на саму причину болезни: пятилетняя выживаемость пациентов с костными метастазами составляет около 33%.

Команда обнаружила, что ключевую роль в этом процессе играет путь TRIM28–LDHA. Белок TRIM28 активирует фермент LDHA, который усиливает гликолиз — способ получения энергии из глюкозы. Такая метаболическая «перенастройка» позволяет раковым клеткам эффективно вырабатывать энергию даже в условиях костной ткани, где ресурсов меньше, чем в первичной опухоли.

Анализ образцов тканей пациентов с прогрессирующим раком простаты показал: активная форма TRIM28 особенно часто встречается именно в костных метастазах.

В экспериментах на мышах подавление TRIM28 или LDHA приводило к заметному эффекту: опухолевые клетки потребляли меньше глюкозы, вырабатывали меньше лактата и значительно медленнее росли в костях. Похожее действие оказал и экспериментальный препарат, блокирующий активность LDHA.

По словам авторов, понимание того, как метастатические клетки рака простаты добывают энергию в костях, может открыть путь к более точным и эффективным методам терапии. Такие подходы могли бы дополнять существующее лечение, а не просто облегчать симптомы.

Ранее российские ученые раскрыли физический принцип, стоящий за развитием рака.

