В Федеральном центре мозга объяснили, почему сложно найти причины нейродегенеративных заболеваний

Ученые еще не смогли установить причины возникновения нейродегенеративных заболеваний, рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов.

«Нейроны в целом — это очень уязвимые клетки. Они в силу определенных особенностей своей структуры, своего метаболизма, своего липидного состава мембран довольно неустойчивы, нежны. И то, что на другую клетку не подействует, в нейроне может вызывать определенные проблемы. Все-таки у нейрона длинный тонкий аксон, который соединяет на огромном расстоянии тело нейрона и его синапсы. Условно говоря, на этом большом расстоянии могут возникнуть логистические проблемы. Примерно как на дороге, где бывают пробки, если в одном ряду какая-то авария, а стоят все шесть рядов. Тут примерно это такая же история. На этом пути множество разных триггеров могут запустить какие-то проблемы в нейронах», – объяснил Белоусов.

По его словам, система постепенно может заполниться такими разнообразными ошибками, что и приведет к возникновению деменции.

«Конечно, хочется найти эти триггерные события, попытаться их проанализировать. Но найти их трудно, потому что, когда эти триггерные события происходят, нет еще никаких симптомов. Может быть, какие-то события типа эпидемии COVID-19 могут нас приблизить к этому пониманию. Мы пытаемся к этому подойти, создавая новые модели нейродегенерации на животных, которые запускаются, например, окислительным стрессом. И мы пытаемся увидеть: то, что происходит дальше, похоже на болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона? Если похоже, то мы можем сказать, что с некоторой вероятностью у человека происходит то же самое», – заключил специалист.

Ранее в России ученые создали систему управления БПЛА, скопировав нервную систему птиц.