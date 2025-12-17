На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые научились управлять активностью холестерина с помощью света

JACS: созданы молекулы, позволяющие управлять биологической активностью холестерина
true
true
true
close
Shutterstock

Американские химики разработали молекулы, позволяющие управлять биологической активностью холестерина с помощью света. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

Холестерин часто ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако эта молекула жизненно необходима организму. Она входит в состав клеточных мембран и служит исходным веществом для синтеза ключевых гормонов, включая эстроген и тестостерон. Несмотря на это, многие аспекты поведения холестерина в клетке до сих пор остаются малоизученными.

«Холестерин участвует в огромном количестве процессов, определяющих здоровье и развитие заболеваний, но из-за его малого размера и химических свойств за ним крайне сложно наблюдать», — пояснил один из авторов исследования Майкл Зотт, постдокторант Пенсильванского университета.

Чтобы обойти это ограничение, ученые обычно используют так называемые функциональные аналоги — молекулы, имитирующие холестерин, но снабженные химическими «метками». В новой работе команда под руководством Дирка Траунера пошла дальше и создала «фотохолестерины» — аналоги холестерина со светочувствительными фрагментами.

При облучении светом такие молекулы меняют форму, что позволяет включать или выключать их биологическую активность. Это открывает путь к так называемому пространственно-временному контролю: лекарство можно ввести в организм целиком, а активировать его только в заданной области с помощью направленного светового луча.

«Некоторые формы света способны проникать достаточно глубоко в ткани, — объяснил Траунер. — Это позволяет активировать молекулу в строго определенном месте и в определенный момент, не затрагивая весь организм».

По словам Зотта, селективность этих молекул позволяет создавать инструменты для точечного «включения» и «выключения» отдельных белков, что в будущем поможет расшифровать сложные пути транспорта холестерина в клетке.

В дальнейшем ученые планируют использовать светоуправляемые молекулы для детального картирования движения холестерина в нормальных и патологических условиях. Кроме того, аналогичный подход предполагается применить к другим липидам.

Ранее ученые впервые раскрыли причину опасного побочного эффекта статинов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами