Названо идеальное время для ужина зимой

La Razon: ужин после семи вечера в зимнее время может нарушить сон

Диетолог Валентина Палаццо (Римский университет Тор Вергата) в зимнее время рекомендует переносить ужин на более раннее время — примерно на 18-19 часов вечера. Об этом эксперт рассказала в интервью изданию La Razon.

По словам врача, в холодный сезон мелатонин — гормон-регулятор циркадных ритмов — начинает вырабатываться раньше из-за сокращения светового дня. Это означает, что организм заранее готовится ко сну.

«Если отложить ужин до позднего вечера, пищеварение запускается в тот момент, когда внутренние системы уже переходят в режим отдыха», — отметила Палаццо.

Специалист предупредила: поздний прием пищи может обернуться беспокойным сном, тяжестью в животе, раздражительностью и усталостью на следующий день. Это может происходить из-за неспособности организма полноценно завершить пищеварение и восстановиться за ночь.

Диетолог также советует внимательнее относиться к выбору продуктов для ужина. Кондитерские изделия и алкоголь вечером лучше исключить — они могут дополнительно осложнить засыпание и перегрузить пищеварение. Оптимальный зимний ужин, по словам диетолога, должен быть легким, но питательным: нежирные белки, вареные овощи и небольшая порция сложных углеводов помогут дать организму энергию, не нарушая ночные процессы восстановления.

