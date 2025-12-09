На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо идеальное время для ужина зимой

La Razon: ужин после семи вечера в зимнее время может нарушить сон
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Диетолог Валентина Палаццо (Римский университет Тор Вергата) в зимнее время рекомендует переносить ужин на более раннее время — примерно на 18-19 часов вечера. Об этом эксперт рассказала в интервью изданию La Razon.

По словам врача, в холодный сезон мелатонин — гормон-регулятор циркадных ритмов — начинает вырабатываться раньше из-за сокращения светового дня. Это означает, что организм заранее готовится ко сну.

«Если отложить ужин до позднего вечера, пищеварение запускается в тот момент, когда внутренние системы уже переходят в режим отдыха», — отметила Палаццо.

Специалист предупредила: поздний прием пищи может обернуться беспокойным сном, тяжестью в животе, раздражительностью и усталостью на следующий день. Это может происходить из-за неспособности организма полноценно завершить пищеварение и восстановиться за ночь.

Диетолог также советует внимательнее относиться к выбору продуктов для ужина. Кондитерские изделия и алкоголь вечером лучше исключить — они могут дополнительно осложнить засыпание и перегрузить пищеварение. Оптимальный зимний ужин, по словам диетолога, должен быть легким, но питательным: нежирные белки, вареные овощи и небольшая порция сложных углеводов помогут дать организму энергию, не нарушая ночные процессы восстановления.

Ранее врач перечислила варианты ужина для эффективного похудения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами