В Австралии нашли останки древней акулы возрастом 115 млн лет

ComBio: в Австралии нашли останки предка современных акул возрастом 115 млн лет
Shutterstock

Ученые обнаружили в северной Австралии окаменелости гигантской акулы отряда ламнообразных возрастом около 115 миллионов лет. Находка показывает, что эти крупные океанические акулы достигали огромных размеров гораздо раньше, чем считалось.

Ламнообразные (Lamniformes) — отряд акул, обычно называемых сельдевыми. Он включает в себя некоторые из наиболее известных видов акул, таких как большая белая акула и акула-мако, а также менее известные, такие как акула-домовой и акула-мегарот.

Позвонки были найдены на побережье близ Дарвина, которое в меловом периоде входило в океан Тетис. Обычно у акул сохраняются только зубы, поскольку их скелет хрящевой, поэтому крупные позвонки — большая редкость. Пять найденных элементов оказались поразительно похожи на позвонки современной большой белой акулы. Но если у взрослых белых акул они достигают около восьми сантиметров в диаметре, то у ископаемого пластинчатоугольного хищника из Дарвина ширина превышала 12 см.

Морфология позвонков позволила отнести их к кардабиодонтидам — огромным хищным акулам, населявшим мировой океан около 100 миллионов лет назад. Однако новые данные показывают, что дарвиновские ламнообразные старше примерно на 15 миллионов лет и уже тогда достигали характерных для кардабиодонтид размеров.

По оценкам авторов, эти акулы вырастали до шести-восьми метров и весили более трех тонн, занимая ниши высших хищников на ранних этапах эволюции группы. Они жили в мелководных прибрежных водах и, вероятно, конкурировали с крупными морскими рептилиями.

Исследователи отмечают, что открытие переписывает хронологию эволюции акул и подчеркивает значение австралийских окаменелостей для понимания древних экосистем. Каждый новый фрагмент помогает восстановить картину океанов, где миллионы лет назад господствовали огромные хищники.

Ранее молодые рыбы нашли необычный способ защищаться от опасностей в море.

