Создан препарат для «омоложения» костей и хрящей

Ученые из Стэнфордского университета разработали экспериментальный препарат, который может предотвращать возрастной износ суставов, подавляя фермент 15-PGDH. Результаты исследования представлены в журнале Science.

Известно, что активность фермента 15-PGDH увеличивается с возрастом, что ускоряет разрушение суставного хряща и способствует развитию остеоартроза. Новый препарат блокирует действие этого соединения и тем самым помогает сохранять хрящевую ткань.

Первые испытания провели на грызунах. Инъекции экспериментального средства заметно снижали уровень фермента и одновременно повышали концентрацию простагландина — молекулы, необходимой для здоровья костной и хрящевой ткани. На месте поврежденных участков начинала формироваться новая хрящевая ткань. Серия опытов также показала, что толщина ткани в пораженных зонах увеличивалась почти в три раза.

После экспериментов на животных исследователи перешли к клиническим наблюдениям у людей. Первые результаты подтвердили: структура человеческого хряща действительно может восстанавливаться и приобретать свойства молодой и здоровой ткани.

Авторы работы отмечают, что продолжающиеся клинические испытания особенно важны для лечения травм, напоминающих повреждение передней крестообразной связки, которые нередко приводят к тяжелым поражениям суставов.

Ранее в России разработали технологию быстрого восстановления костей.