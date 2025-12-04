Япония введет уголовное наказание за генную модификацию эмбрионов

В Японии планируют ввести уголовную ответственность за имплантацию генно-модифицированных эмбрионов человека или животного. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Власти намерены внести соответствующий законопроект в парламент в 2026 году. Сейчас такие процедуры запрещены только руководящими документами, но нарушители не несут ответственности. На этом фоне усилились опасения появления так называемых «дизайнерских детей» с заранее подобранными характеристиками — например, ростом или уровнем интеллекта.

Эксперты отметили, что клинические знания о работе с генетически редактированными эмбрионами остаются ограниченными, а риски оценить невозможно. По их словам, нельзя исключать, что такие вмешательства приведут к непредсказуемым изменениям, которые могут передаваться по наследству, поэтому юридическое регулирование они назвали необходимым.

Правительство рассматривает возможность установить наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 10 млн иен (около $64 тысяч) за имплантацию отредактированных эмбрионов человеку или животному.

Проект новых правил предполагает обязательное уведомление властей о любых исследованиях с участием генно-модифицированных эмбрионов, а также ведение подробных журналов. Регулирование затронет и вмешательства в геном сперматозоидов и яйцеклеток, включая традиционные методы рекомбинации.

При этом комиссия подчеркнула, что закон не должен тормозить фундаментальные исследования. Власти намерены продолжить обсуждения и не исключают, что в будущем могут рассмотреть легализацию отдельных клинических применений.

Поводом для международной дискуссии о подобной технологии стал случай 2018 года в Китае, когда исследователь заявил о рождении близнецов с измененным геномом. На следующий год совет при кабинете министров Японии предложил изучить вопрос о создании собственных законов в этой сфере.

Ранее китайский исследователь Хэ Цзянькуй, осужденный за нелегальный генетический эксперимент над детьми, вернулся к работе.