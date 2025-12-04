На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ улучшить внешний вид кожи

JID: витамин С из киви улучшает состояние кожи эффективнее косметики
ff-photo/Shutterstock/FOTODOM

Витамин С, полученный из пищи, эффективнее всего улучшает состояние кожи и усиливает выработку коллагена. К такому выводу пришли ученые Университета Отаго. Результаты исследования опубликованы в Journal of Investigative Dermatology (JID).

В эксперименте участвовали 24 здоровых взрослых из Новой Зеландии и Германии. В течение восьми недель они ежедневно съедали по два киви сорта SunGold — содержание витамина С в плодах составляло около 250 миллиграммов. До и после вмешательства у добровольцев брали образцы кожи и измеряли ее толщину, эластичность, скорость обновления клеток и защитные свойства.

После включения киви в рацион уровень витамина С в коже заметно вырос.

«Толщина кожи испытуемых повысилась, что указывает на усиление синтеза коллагена, а обновление клеток наружного слоя ускорилось. Кожа эффективнее получает витамин С именно через кровь, в то время как кремы плохо доставляют молекулу через внешний барьер», — уточнили ученые.

Хотя в работе использовали киви с высоким содержанием витамина С, аналогичный эффект можно ожидать и от других богатых этим витамином продуктов — цитрусовых, ягод, болгарского перца и брокколи.

По оценкам авторов, около 250 миллиграммов витамина С в день достаточно, чтобы поддерживать оптимальный уровень в плазме. Однако организм не способен создавать запас этого вещества, поэтому исследователи рекомендуют придерживаться правила «пять порций овощей и фруктов в день», включая хотя бы одну порцию богатого витамином С продукта.

Ранее россиянам назвали лучшие источники витамина С.

