На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разгадана тайна самого древнего солнечного затмения

AJL: восстановлены данные о древнем полном солнечном затмении 2700 лет назад
true
true
true
close
muratart/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда исследователей пересмотрела самую раннюю достоверно датированную запись о полном солнечном затмении, наблюдавшемся в древнем Китае в 709 году до нашей эры. Это позволило значительно точнее определить, как быстро вращалась Земля почти три тысячелетия назад. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Современные расчеты долгое время давали противоречивый результат: согласно ним, тотальная фаза затмения не могла быть видна из княжеского двора Лу, расположенного в городе Цюйфу. Ученые поняли, что проблема может быть не в математике, а в географии, и обратились к археологическим данным. Оказалось, что предыдущие исследования использовали неверные координаты древнего Цюйфу, промахнувшись примерно на восемь километров. После исправления координат расчеты совпали с записанным в хрониках наблюдением.

Этот пересмотр стал ключом к более точному определению того, как вращалась Земля в VIII веке до н. э. Изменение координат позволило уточнить значение параметра, характеризующего отклонение вращения Земли от равномерного. Эти данные помогают скорректировать предыдущие модели и уточняют временные рамки древних астрономических событий. Земля действительно вращалась быстрее, чем сегодня: постепенное замедление вызвано приливным трением океанов под действием Луны.

Работа показывает, какое значение могут иметь древние наблюдения, если объединить их с современными методами расчета. Китайцы тщательно фиксировали небесные явления, поскольку считали их знаками для правителя, и эти записи спустя тысячелетия продолжают приносить научные открытия. По словам авторов исследования, сочетание древних хроник, археологических данных и современных вычислений позволяет буквально заглянуть в прошлое и восстановить эволюцию вращения Земли и активности Солнца с удивительной точностью.

Ранее во Вселенной были обнаружены загадочные темные звезды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами