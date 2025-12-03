В ближайшие десять лет человечество пересмотрит определение времени, заявили ученые

Международная система единиц готовится к крупнейшему обновлению за десятилетия: в ближайшие годы человечество впервые пересмотрит определение секунды. Основой станут оптические атомные часы — устройства, которые значительно превосходят по точности нынешние эталоны на цезии. К этой реформе приблизили ученые из финского центра VTT MIKES. Исследовательская группа сообщила о рекордно точных измерениях частоты оптических часов, основанных на одиночном ионе стронция. Работа опубликована в журнале Physical Review Applied (PRA).

За 10 месяцев работы ученые сравнивали частоту часов с Международным атомным временем и обеспечили 84% рабочего времени — колоссальный показатель для столь сложных устройств.

Общая неопределенность измерений составила 9,8×10⁻¹⁷ и была ограничена уже не самими оптическими часами, а нынешними цезиевыми стандартами, на которых до сих пор основана официальная «секунда».

Чем более цифровым становится современный мир, тем выше требования к синхронизации. От сверхточных часов зависит работа навигации, телекоммуникаций, банковских систем, интернета и фундаментальных научных экспериментов.

«Чтобы новое определение секунды было принято, оптические часы должны иметь крайне низкую неопределенность, высокую надежность и совместимость с текущим цезиевым стандартом. Наша работа — важный шаг к этому», — отметил старший научный сотрудник VTT MIKES Томас Линдвалл.

Ожидается, что международное сообщество утвердит новую секунду в течение ближайшего десятилетия. Оптические часы, подобные финской разработке, уже сейчас подготавливают основу для этого перехода — и делают время в буквальном смысле точнее, чем когда-либо.

Ранее квантовый мир оказался еще более странным, чем считалось ранее.