Зафиксирован самый большой всплеск солнечной радиации за 20 лет

Новые зондовые датчики, разработанные Центром космических исследований Университета Суррея (US), впервые прошли проверку в реальных условиях и зафиксировали один из самых сильных радиационных выбросов в авиационном эшелоне за почти два десятилетия.

11 ноября 2025 года Солнце выбросило вспышку класса X5, которая привела к редкому событию. Поток высокоэнергетичных частиц оказался настолько мощным, что радиационный всплеск зарегистрировали даже на поверхности Земли. Уже через час после начала события метеорологические службы Великобритании и Нидерландов начали поднимать в стратосферу метеозонды с датчиками Суррея, чтобы получить данные по всей высоте — от уровня самолётов до зон, куда поднимаются бизнес-джеты и сверхзвуковые лайнеры.

По предварительным оценкам, на высоте около 12 километров радиационный фон вырос почти в десять раз относительно нормы — рекордный показатель с 2006 года. Для пассажиров и экипажа опасности не возникло, однако специалисты подчеркивают: более мощные всплески в будущем могут представлять угрозу электронике самолетов. На пике шторма частота «бит-флипов» — одиночных ошибок в памяти бортовых компьютеров — могла достигать 60 сбоев в час на каждый гигабайт памяти.

«Это самый сильный GLE-всплеск с декабря 2006 года», — отметил профессор Клайв Дайер из Центра космических исследований Суррея. — «Наши новые датчики показали, насколько стремительно могут меняться условия в авиационных высотах. История даёт нам понять: возможны события куда масштабнее — и к ним нужно быть готовыми».

Солнце в последние десятилетия вело себя относительно спокойно, и подобные выбросы происходили реже обычного. Тем не менее всплеск 11 ноября стал лишь двумя процентами от рекордного события 1956 года, когда некоторые самолеты получили бы дозу в сотни раз выше нормы.

Датчики, созданные Университетом Суррея, стали частью крупного проекта по улучшению мониторинга космической погоды. Устройства способны подниматься на высоту до 30 километров, работать в разреженной атмосфере и при температуре до –70 °C, передавая данные о дозовой нагрузке и вероятности электронных сбоев в режиме реального времени.

Полученные измерения помогут уточнить модели, используемые британским Метеорологическим управлением для прогнозирования влияния космической погоды на авиацию и критически важные сервисы. В ближайшие годы планируется проведение новых запусков.

«Такие события непредсказуемы, и важно собирать максимум данных, когда они происходят», — подчеркнул директор Центра космических исследований профессор Кит Райден. — «Эти измерения дали нам первое трехмерное представление о распределении радиации в воздушном пространстве. Это серьезный шаг вперед для безопасности полетов».

