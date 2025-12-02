На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван способ не «устать» от родственников в праздники

HuffPost: конфликт социальных ролей вызывает усталость на семейных встречах
Shutterstock

Психотерапевты Эрин Паш и Кейтлин Оскарсон (США) назвали эмоциональное истощение после семейных встреч следствием конфликта социальных ролей. Комментарии экспертов цитирует издание HuffPost.

Специалисты отмечают, что семья — это сложная система с закрепленными ролями. На встречах человеку приходится учитывать эти роли и подстраивать свое поведение. По словам Оскарсон, во время больших семейных праздников может возникать ощущение, что собственное время перестает принадлежать человеку, а обязанности становятся все более навязчивыми.

Паш добавляет, что особенно утомительным оказывается необходимость совмещать несколько ролей одновременно. Встречи с близкими часто возвращают людей в старые сценарии — например, в положение ребенка по отношению к родителям — при этом нужно сохранять свою взрослую идентичность. Для психики такая нагрузка непривычна.

Кроме того, усталость усиливается из-за отсутствия личного пространства и нарушения привычного режима дня, подчеркивают эксперты.

«Часто люди ведут себя с родственниками чуть менее тактично, чем с друзьями или коллегами, что со временем может привести к напряженности в отношениях. В сочетании с праздничными обязанностями такие ситуации могут вызвать гнев, стресс или тревогу», — объяснили эксперты.

Для того, чтобы справиться с эмоциями и оценить обстановку, психотерапевты рекомендуют использовать метод «тактического отступления».

«Делайте перерывы на физическую активность, выходите на прогулки, чаще выполняйте «поручения» вне дома или просто посидите в машине десять минут. Участвовать в каждом новом разговоре на кухне нет необходимости», — поясняют специалисты.

Эксперты также рекомендовали высыпаться и соблюдать режим дня — это позволит снизить стресс и минимизировать раздражительность. Дополнительно Оскарсон советует ограничить употребление алкоголя на застольях. Спиртные напитки могут помочь снять физическое напряжение, которое часто сопровождает тревогу, но не устраняют ее причину и могут провоцировать усиление агрессии в перспективе.

Ранее был назван неожиданный «тревожный звонок» для стабильности брака.

