Ученые предупредили о неожиданной опасности жирной пищи

Хроническое употребление жирной пищи вызывает химический сбой, который разрывает связь между кишечником и мозгом. По данным международной команды ученых, избыток насыщенных жиров резко повышает уровень серотонина в кишечнике, но одновременно истощает его запасы в мозге — в областях, отвечающих за настроение, память и контроль аппетита. Работа опубликована в журнале Nutritional Neuroscience (NN).

Около 95% серотонина синтезируется в кишечнике — там он регулирует движение пищи и кровоток. Остальная часть — критически малая — обеспечивает работу мозга, влияя на эмоции, обучение и чувство насыщения. Эти две системы поддерживают постоянный диалог через ось «кишечник — мозг». Авторы обзора попытались понять, каким образом жирная диета разрушает этот диалог.

Ключевую роль играют клетки кишечника — энтерохромаффинные клетки. Под воздействием жирной пищи они начинают синтезировать избыточное количество серотонина, поскольку ферменты, запускающие этот процесс, активируются сильнее обычного. Параллельно нарушается работа транспортных белков, которые должны «убирать» лишний серотонин. В результате кишечник оказывается переполнен этой молекулой, а ее избыток провоцирует воспаление и повреждение слизистой. Стенка кишечника становится более проницаемой, и в кровь попадают соединения, которые в норме не должны покидать пищеварительный тракт.

В мозге тем временем разворачивается обратная ситуация. В гиппокампе — зоне памяти и эмоциональной стабильности — серотонин стремительно разрушается. Причина — усиленная активность фермента моноаминоксидазы А, который «перерабатывает» нейромедиаторы быстрее, чем мозг успевает их использовать. В итоге мозг хуже распознает насыщение, что запускает переедание и метаболические сбои.

По мнению авторов, главным посредником всей цепочки нарушений может быть микробиота кишечника. Здоровые бактерии производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые защищают мозг и регулируют ферменты серотонинового обмена. Жирная пища бедна клетчаткой, и полезные бактерии недополучают питательные вещества. Уровень защитных кислот — в частности ацетата и бутирата — падает. В результате нарушается чувствительность серотониновых рецепторов и растет воспаление.

Дополнительную роль играют гормоны аппетита — лептин и грелин. Жирная диета меняет их концентрации и нарушает согласованную работу с серотонином. Повышенный уровень кортизола, характерный для людей, регулярно употребляющих жирную пищу, тоже усиливает разрушение серотонина, поскольку этот гормон активирует ферменты его распада.

В итоге, подчеркнули исследователи, организм оказывается в состоянии двойного удара: кишечник воспален и переполнен серотонином, а мозг испытывает его хронический дефицит. Это приводит к навязчивому голоду, росту веса, снижению устойчивости к стрессу и эмоциональным нарушениям, которые в свою очередь провоцируют дальнейшее переедание.

