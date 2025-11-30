Вирус птичьего гриппа выработал устойчивость к повышенной температуре тела

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что вирусы птичьего гриппа способны размножаться при температурах, которые для обычных человеческих вирусов гриппа считаются разрушительными. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Исследователи выделили ключевой ген — PB1, отвечающий за репликацию вируса. У птичьих штаммов его версия позволяет вирусу сохранять активность при температуре до 40-42 °C, то есть выше, чем у человека во время лихорадки. В ходе прошлых пандемий 1957 и 1968 годов этот ген передавался человеческим вирусам, повышая их стойкость.

«Обычные вирусы гриппа А размножаются в верхних дыхательных путях при 33 °C и теряют способность к репликации при повышении температуры. Лихорадка у человека — один из природных механизмов защиты. Повышение температуры всего на 2 °C способно резко ослабить тяжесть инфекции», — объяснили ученые.

В новом эксперименте ученые использовали мышей, искусственно повышая им температуру тела, поскольку у этих животных лихорадка при гриппе обычно не развивается. При заражении человеческими вирусами гриппа лихорадка почти полностью подавляла их размножение, но практически не влияла на птичьи штаммы.

Авторы подчеркивают: устойчивость птичьего гриппа к высокой температуре связана именно с вариантом PB1. При одновременной инфекции, например у свиней, человеческие и птичьи вирусы могут «обмениваться» генами, что увеличивает риск появления более опасных вариантов.

Исследование также ставит вопрос о применении жаропонижающих средств.

«Хотя они широко используются, существуют данные, что подавление лихорадки может в отдельных случаях способствовать передаче вируса», — заключили ученые.

