В России впервые провели операцию по экзопротезированию в кость

«Моторика» впервые в России провела операцию по вживлению протеза в кость

true
true
true
close
Dmitry Markov152/Shutterstock/FOTODOM

«Моторика» и Центр Вредена провели первую в России операцию
по остеоинтегративному экзопротезированию, когда протез фиксируется напрямую к кости через титановый имплантат, изготовленный индивидуально для пациента. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Моторике».

В отличие от традиционных экзопротезов с культеприемными гильзами, нагрузки идут не через мягкие ткани, а через кости. Такой подход позволяет отказаться от культеприемной гильзы, что существенно повышает комфорт, мобильность и качество жизни. В мире этот метод освоен лишь в нескольких странах, а число пациентов, прошедших через остеоинтеграцию, превышает 10 000.

Остеоинтегративное экзопротезирование показано, если у пациента возникают проблемы с использованием традиционных протезов. Например, неэффективность использования культеприемных гильз, дефекты мягких тканей, хронические кожные заболевания культи или индивидуальные анатомические ограничения.

Операция выполнена хирургами-ортопедами Центра Вредена. Пациентом стал взрослый мужчина с порочной культей голени, ранее не имевший возможности полноценно пользоваться протезом. Средства на оплату операции были собраны при поддержке благотворительного фонда «Алеша».

В ближайшие месяцы специалисты «Моторики» и Центра Вредена планируют расширить программу клинической апробации и подготовить технологию к масштабированию в стране.

