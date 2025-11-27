На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Марсе впервые обнаружены электрические разряды

Nature: на Марсе зафиксированы электрические разряды внутри пылевых вихрей
true
true
true
close
ESA

Ученые впервые наблюдали электрические разряды в атмосфере Марса — явление, которое десятилетиями существовало лишь в теории. Сигналы были случайно записаны микрофоном инструмента SuperCam на марсоходе Perseverance. Работа опубликована в журнале Nature.

SuperCam — единственный работающий на Марсе микрофон — записывал звук ветра и движения пыли, когда аппарат оказался в центре двух пылевых вихрей. На записях ученые из Тулузы и Парижа обнаружили необычные акустические и электромагнитные импульсы.

Анализ показал: это миниатюрные электрические разряды, похожие на статический шок, который человек чувствует, касаясь металлической ручки в сухую погоду. Впервые это явление подтверждено наблюдениями — ранее оно было лишь предметом моделирования.

Когда мельчайшие частицы марсианской пыли трутся друг о друга внутри вихря, они заряжаются электронами. В разреженной марсианской атмосфере электричества для пробоя нужно гораздо меньше, чем на Земле.

Поэтому накопленные заряды сбрасываются в виде мини-искр длиной в несколько сантиметров, сопровождаемых едва слышной ударной волной — именно ее и поймал микрофон.

Эти данные показывают огромный потенциал акустики в планетологии: от изучения ветра и турбулентности до обнаружения процессов, которые невозможно увидеть камерой.

Ранее супершторм сжал плазмосферу Земли в пять раз.

