Ученые раскрыли места обитания жизни на Марсе

Ученые обнаружили активные метанообразующие микроорганизмы в разломанных породах под кратером Сильян в Швеции — крупнейшей метеоритной структуре Европы. Открытие проливает свет на древнейшие метаболические пути жизни на Земле и усиливает аргументы в пользу того, что похожие процессы могут существовать на Марсе. Работа опубликована в журнале mBio.

Метаногенез считается древнейшим метаболическим процессом, существовавшим еще у первых микроорганизмов. Однако его реальные носители в глубоких континентальных породах оставались малоизученными.

Впервые исследователи смогли подтвердить, что в земном ударном кратере происходят живые процессы образования метана. Для этого они использовали культуры, выделенные из подземных вод на глубине около 400 метров. Микробы производили метан из разных источников углерода — включая местную нефть.

Геномные и транскриптомные данные показали, что сообщество доминируют Acetobacterium sp. KB-1 и Candidatus Methanogranum gryphiswaldense, работающие в паре. Они используют исключительно метил-редукционный путь метаногенеза — редкий и древний биохимический механизм.

Процесс оставлял яркий изотопный след, что является характерным признаком биогенного метана.

«Ударные кратеры — это не просто геологические шрамы. Они могут быть убежищем для микробов», — подчеркнул ведущий автор исследования, Фемке ван Дам из Университета Линнея.

На Марсе неоднократно фиксировали выбросы метана, и часть источников пространственно совпадает с ударными структурами. Новое исследование поддерживает гипотезу, что именно такие зоны могут быть потенциальными «оазисами» марсианской жизни.

