На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученых удивила скрытая реакция тела на музыку

PLOS Biology: глаза человека моргают в такт музыке
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Прослушивание музыки вызывает у человека не только желание притопывать ногой или качать головой. Международная команды ученых выяснила: даже непроизвольные движения — такие как моргания — синхронизируются с ритмом музыкального произведения. Этот эффект возникает без участия сознания и указывает на прямую связь между слуховой системой и моторными зонами мозга, управляющими движениями глаз. Работа опубликована в журнале PLOS Biology.

Аудиторно-моторная синхронизация считается одной из ключевых особенностей человека и практически не встречается у других видов. Однако до сих пор речь шла о намеренных движениях — например, когда человек подстраивает шаг под ритм песни. Исследователи из Китайской академии наук, Университета китайской академии наук и Китайского университета Гонконга решили выяснить, распространяется ли этот механизм на автоматические реакции.

В серии экспериментов участникам предлагали слушать хоралы Баха. Люди просто сидели перед пустым экраном, а высокоточные камеры фиксировали моргания, параллельно велась запись ЭЭГ. Анализ показал, что моргания совпадали с долями, причем синхронизация проявлялась у всех участников — даже у тех, кому музыка не нравилась. Электроэнцефалограмма подтвердила, что мозг заранее предсказывал момент следующего моргания и «подстраивал» его под ритм.

Отдельные МРТ-сканы выявили анатомическую основу этого явления: степень синхронизации зависела от особенностей строения верхнего продольного пучка, который соединяет слуховую кору с зонами планирования движений. У участников, у которых эта связь была развита сильнее, моргания точнее попадали в ритм.

Однако синхронизация полностью исчезала, когда внимание переключали на визуальную задачу. Это подтверждает, что реакция не является простым рефлексом: мозг должен уделять внимание аудиопотоку, чтобы возникла связь между ритмом и движениями глаз.

По словам автора работы И Ду, моргания могут стать новым инструментом для оценки ритмического восприятия, поскольку это непроизвольная реакция, легко регистрируемая без сложного оборудования. Такой подход в перспективе может помочь в ранней диагностике нарушений, связанных с обработкой ритма, например, при дислексии или болезни Паркинсона.

Ранее впервые была раскрыта тайна феномена дежавю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами