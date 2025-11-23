Найден необычный способ борьбы с агрессивным раком мозга

Ученые США предложили новый способ доставки противоопухолевых лекарств против глиобластомы — одного из самых агрессивных видов рака мозга. Метод основан на назальном введении специальных наноструктур, способных активировать иммунный ответ в опухоли. Работа опубликована в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Глиобластома зачастую плохо реагирует на терапию, в том числе из-за так называемой «холодной» иммунной среды: присутствие опухоли практически не активизирует естественную защиту организма. Усилить иммунитет может активация особого внутриклеточного пути STING. Однако препараты, воздействующие на него, быстро разрушаются и требуют прямого введения в опухоль, что делает лечение крайне сложным и инвазивным.

Чтобы упростить этот метод терапии, ученые создали новый тип сферических нуклеиновых кислот — наночастиц с ядром и короткими фрагментами ДНК на поверхности, которые запускают сигнальный путь STING. Чтобы оценить, как такие структуры перемещаются в организме, ученые встроили в них метку, видимую в ближнем инфракрасном диапазоне. Это позволило отслеживать движение препарата после закапывания в носовые ходы у мышей с глиобластомой.

Наноструктуры проходили через обонятельные пути напрямую в мозг, минуя системный кровоток. Основной иммунный ответ формировался в опухоли и близлежащих иммунных клетках, при этом препарат почти не проникал в другие органы, снижая риск побочных эффектов.

«Наночастицы успешно активировали сигнальный путь STING, что усиливало иммунную реакцию против опухоли. В сочетании со средствами, стимулирующими Т-лимфоциты, новая технология устраняла опухоли у мышей после одной-двух доз и формировала долгосрочную защиту от рецидива», — уточнили ученые.

Однако исследователи отмечают, что активации STING недостаточно для полноценного лечения глиобластомы: опухоли используют несколько механизмов подавления иммунитета. Сейчас команда разрабатывает комбинированные наноструктуры, способные запускать сразу несколько иммунных путей в рамках одного курса терапии.

