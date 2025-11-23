На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый рассказал, как правильно выбрать яйца для укрепления иммунитета осенью

Технолог Куликов: обогащенные селеном и йодом яйца помогут укрепить иммунитет
true
true
true
close
Vladeep/Shutterstock/FOTODOM

Для укрепления иммунитета осенью в рацион нужно регулярно включать яйца, обогащенные селеном и йодом. Этот продукт также повышает защиту клеток от повреждений и снижает воспаление в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Куликов.

«Осенью потребность в витаминах возрастает из-за изменения погодных условий. Если раньше люди добирали недостающие им микроэлементы в аптеке, то сегодня ассортимент продуктов настолько велик, что поддерживать свой организм можно и без таблеток», – уточнил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, улучшение качества питания стало возможным благодаря развитию технологий обогащения продуктов питания. Они включают химические, биологические и физические методы.

«Это может быть равномерное распределение готовых смесей по массе продукта, смешивание микронутриентов с пищевым носителем, внесение в продукт чистой культуры пробиотика и ее дальнейшее размножение (для кисломолочных культур) или обогащение готового продукта концентратом пробиотических культур, использование специального корма для животных, употребляемых в пищу», – рассказал Куликов.

Ученый отмечает, что проблема нехватки в рационе россиян некоторых нутриентов была решена именно последним способом – при помощи внедрения в рацион кур дрожжей и водорослей. Корм кур-несушек влияет на качество яиц через баланс питательных веществ – состав такого питания можно варьировать в зависимости от поставленной задачи.

Дрожжи содержат витамины группы В, а водоросли – селен и йод. Осенью селен в рационе особенно важен – этот микроэлемент защищает клетки от повреждений, поддерживает иммунитет и предотвращает воспалительные процессы.

«Обогащенные селеном яйца есть в продаже в России. Они отличаются большей устойчивостью к внутренним окислительным процессам при хранении, а также высокой пищевой ценностью. Дополнительно к селену яйца обогащают йодом, недостаток которого может привести к заболеваниям щитовидной железы», – заключил специалист.

Ранее был развеян распространенный миф о полезности растительной пищи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами