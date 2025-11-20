На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа ночная привычка, повышающая риск инсульта

Huffington Post: привычка спать при включенном свете повышает риск инсульта
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Привычка спать при включенном свете ночью нарушает регуляцию сердечно-сосудистой системы повышает риск метаболических нарушений. Об этом рассказал кардиолог Эхимен Анени (Больница Йельского университета Нью-Хейвена) в  интервью изданию Huffington Post.

По словам специалиста, даже слабое искусственное освещение ночью способно активировать симпатическую нервную систему. Это приводит к повышению частоты сердечных сокращений и уменьшению вариабельности сердечного ритма — показателя, связанного с рисками сердечных заболеваний.

«Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало: воздействие света усиливает ночные колебания глюкозы и снижает чувствительность к инсулину. Это может увеличить вероятность развития диабета второго типа и других метаболических нарушений», — отмечает врач.

Эксперт добавил, что искусственный свет также связан с повышенным риском развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, фибрилляцию предсердий, инфаркт миокарда и инсульт.

Доктор также обратил внимание на то, что женщины более чувствительны к связанным с освещением нарушениям циркадного ритма, чем мужчины. По его словам, у женщин, работающих в ночную смену, частота возникновения сердечной недостаточности выше, чем у мужчин.

Кардиолог подчеркнул, что организм человека эволюционно настроен на сон в темноте, а искусственное освещение нарушает циркадные ритмы и мешает полноценному восстановлению систем регуляции. Анени рекомендует исключать любые источники света в спальне, использовать плотные шторы и выключать светящиеся индикаторы приборов.

Ранее был назван неочевидный способ снизить риск сердечных заболеваний и диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами