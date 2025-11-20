Названа ночная привычка, повышающая риск инсульта

Привычка спать при включенном свете ночью нарушает регуляцию сердечно-сосудистой системы повышает риск метаболических нарушений. Об этом рассказал кардиолог Эхимен Анени (Больница Йельского университета Нью-Хейвена) в интервью изданию Huffington Post.

По словам специалиста, даже слабое искусственное освещение ночью способно активировать симпатическую нервную систему. Это приводит к повышению частоты сердечных сокращений и уменьшению вариабельности сердечного ритма — показателя, связанного с рисками сердечных заболеваний.

«Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало: воздействие света усиливает ночные колебания глюкозы и снижает чувствительность к инсулину. Это может увеличить вероятность развития диабета второго типа и других метаболических нарушений», — отмечает врач.

Эксперт добавил, что искусственный свет также связан с повышенным риском развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, фибрилляцию предсердий, инфаркт миокарда и инсульт.

Доктор также обратил внимание на то, что женщины более чувствительны к связанным с освещением нарушениям циркадного ритма, чем мужчины. По его словам, у женщин, работающих в ночную смену, частота возникновения сердечной недостаточности выше, чем у мужчин.

Кардиолог подчеркнул, что организм человека эволюционно настроен на сон в темноте, а искусственное освещение нарушает циркадные ритмы и мешает полноценному восстановлению систем регуляции. Анени рекомендует исключать любые источники света в спальне, использовать плотные шторы и выключать светящиеся индикаторы приборов.

