На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо природное вещество, замедляющее старение иммунной системы

Nature Aging: вещество из граната замедляет старение иммунной системы
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Уролитин А — метаболит, который образуется в кишечнике после употребления гранатов и грецких орехов, — может смягчать возрастные изменения в иммунной системе. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Aging.

В рандомизированном исследовании участвовали 50 человек в возрасте 45–70 лет. В течение 28 дней добровольцы ежедневно принимали по 1000 мг уролитина А или плацебо. Спустя месяц после начала лечения у тех, кто получал активное вещество, увеличилась доля «наивных» CD8+ Т-клеток. CD8+ представляют собой молодые по функциональному состоянию клетки, количество которых обычно сокращается с возрастом.

Также ученые обнаружили, что иммунные клетки испытуемых из первой группы в целом демонстрировали меньше признаков истощения и переключались на более «молодой» тип метаболизма, активнее используя жирные кислоты как источник энергии.

Метаболическое профилирование и одноклеточное секвенирование подтвердили: уролитин А запускал обновление митохондрий (энергетических станций клеток) и модулировал иммунные пути, связанные с воспалением и старением. Хотя изменения были сравнительно небольшими, ученые подчеркивают их устойчивость и биологическую значимость.

Авторы отмечают, что даже короткий курс показал реальный потенциал вмешательства в процессы иммунного старения. Однако для оценки долгосрочного эффекта и практической применимости необходимы более масштабные и длительные клинические испытания.

Ранее был назван неожиданный фактор ослабления иммунных клеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами