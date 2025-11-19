Названо природное вещество, замедляющее старение иммунной системы

Уролитин А — метаболит, который образуется в кишечнике после употребления гранатов и грецких орехов, — может смягчать возрастные изменения в иммунной системе. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Aging.

В рандомизированном исследовании участвовали 50 человек в возрасте 45–70 лет. В течение 28 дней добровольцы ежедневно принимали по 1000 мг уролитина А или плацебо. Спустя месяц после начала лечения у тех, кто получал активное вещество, увеличилась доля «наивных» CD8+ Т-клеток. CD8+ представляют собой молодые по функциональному состоянию клетки, количество которых обычно сокращается с возрастом.

Также ученые обнаружили, что иммунные клетки испытуемых из первой группы в целом демонстрировали меньше признаков истощения и переключались на более «молодой» тип метаболизма, активнее используя жирные кислоты как источник энергии.

Метаболическое профилирование и одноклеточное секвенирование подтвердили: уролитин А запускал обновление митохондрий (энергетических станций клеток) и модулировал иммунные пути, связанные с воспалением и старением. Хотя изменения были сравнительно небольшими, ученые подчеркивают их устойчивость и биологическую значимость.

Авторы отмечают, что даже короткий курс показал реальный потенциал вмешательства в процессы иммунного старения. Однако для оценки долгосрочного эффекта и практической применимости необходимы более масштабные и длительные клинические испытания.

