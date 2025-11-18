Ученых удивило, что люди на самом деле думают о доброте

Люди чаще объясняют добрые и полезные поступки врожденными качествами, чем агрессивное или эгоистичное поведение. Международная команда ученых доказала: этот эффект связан с тем, насколько естественным кажется поведение. Работа опубликована в журнале Public Understanding of Science (PUS).

Исследователи давно заметили, что генетическое объяснение охотнее принимается для положительных черт. Однако почему так происходит, оставалось неясно. Одна из популярных версий — желанием сохранить ответственность за плохие поступки на человеке. Другая — представление о том, что «истинное я» человека по умолчанию доброе. Третья — ощущение, что хорошее поведение более естественно.

Ученые предложили 1,5 тыс. американцев прочитать короткое описание вымышленного человека по имени Пэт — в доброй или злой версии.

Участники оценивали насколько естественным выглядит поведение, отражает ли оно «истинное я» человека, насколько Пэт ответственен за свой поступок и связаны ли эти черты с генетикой.

Как и ожидалось, положительное поведение участники чаще относили на счет генетики. При этом раса и пол персонажа на сам эффект не влияли: люди одинаково воспринимали генетику добрых и злых поступков независимо от того, кто их совершал.

Чем более естественным людям казался поступок, тем больше они считали его генетически обусловленным. Представление о «истинном я» также частично объясняло разницу, но значительно слабее. А вот ответственность, вопреки ожиданиям, не играла роли.

«Независимо от реальных научных данных, людям легче поверить, что гены влияют на добродетельное поведение, чем на вредное, — отметил автор работы Мэттью Лебовиц. — Это связано с тем, как мы оцениваем само поведение».

В будущих исследованиях ученые планируют изучить, как другие характеристики — возраст, социальный статус, контекст поведения — влияют на эти выводы.

