На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученых удивило, что люди на самом деле думают о доброте

PUS: люди считают, что доброта заложена в генах
true
true
true
close
romakhan3595/Shutterstock/FOTODOM

Люди чаще объясняют добрые и полезные поступки врожденными качествами, чем агрессивное или эгоистичное поведение. Международная команда ученых доказала: этот эффект связан с тем, насколько естественным кажется поведение. Работа опубликована в журнале Public Understanding of Science (PUS).

Исследователи давно заметили, что генетическое объяснение охотнее принимается для положительных черт. Однако почему так происходит, оставалось неясно. Одна из популярных версий — желанием сохранить ответственность за плохие поступки на человеке. Другая — представление о том, что «истинное я» человека по умолчанию доброе. Третья — ощущение, что хорошее поведение более естественно.

Ученые предложили 1,5 тыс. американцев прочитать короткое описание вымышленного человека по имени Пэт — в доброй или злой версии.

Участники оценивали насколько естественным выглядит поведение, отражает ли оно «истинное я» человека, насколько Пэт ответственен за свой поступок и связаны ли эти черты с генетикой.

Как и ожидалось, положительное поведение участники чаще относили на счет генетики. При этом раса и пол персонажа на сам эффект не влияли: люди одинаково воспринимали генетику добрых и злых поступков независимо от того, кто их совершал.

Чем более естественным людям казался поступок, тем больше они считали его генетически обусловленным. Представление о «истинном я» также частично объясняло разницу, но значительно слабее. А вот ответственность, вопреки ожиданиям, не играла роли.

«Независимо от реальных научных данных, людям легче поверить, что гены влияют на добродетельное поведение, чем на вредное, — отметил автор работы Мэттью Лебовиц. — Это связано с тем, как мы оцениваем само поведение».

В будущих исследованиях ученые планируют изучить, как другие характеристики — возраст, социальный статус, контекст поведения — влияют на эти выводы.

Ранее ученый раскрыл секрет работы человеческого сознания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами